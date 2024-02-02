Путин приступает к реализации долгосрочных планов на оккупированных территориях, — ISW

Россия планирует, чтобы оккупированные территории Украины были на одном уровне с Россией в неопределенных "ключевых областях" до 2030 года. Отдельно Путин призвал российские банки преодолеть страх перед западными санкциями и активизировать свою деятельность в захваченных регионах.

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Российский президент Владимир Путин объявил о стремлении России интегрировать оккупированные украинские территории в состав Российской Федерации в течение ближайших шести лет. Об этом сообщается в отчете Институт изучения войны (ISW).

В заявлении Путина отмечается, что Россия намерена достичь равноправия оккупированных территорий Украины с российскими в неопределенных "ключевых областях" к 2030 году.

По данным ISW, такое заявление свидетельствует о том, что Россия начинает воплощение своих долгосрочных планов и не рассматривает возможность совершения территориальных уступок.

Путин также побудил российские банки преодолеть страх перед западными санкциями и активизировать свою деятельность на оккупированных территориях. Он отметил, что субъекты Российской Федерации успешно установили патронатные связи с оккупированными регионами Украины.

Напомним, Несколькими днями ранее Владимир Путин заявлял, что "демилитаризованная зона" в Украине должна быть на таком расстоянии, которое бы обеспечило безопасность мирных городов России от обстрелов. По словам российского президента, главным мотивом российских военных, включая группы ветеранов и регулярные подразделения, является защита России от потенциальных угроз и ударов ВСУ дальнобойным оружием.

Позже в ISW сообщили, что Путин усилил свои максималистские территориальные претензии в отношении Украины. По словам аналитиков, заявленная Путиным цель нереализуема, пока существует независимая Украина. Москва планирует продолжать аннексировать украинские территории, которые смогут захватить ВС РФ.