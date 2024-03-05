Россияне в Мариуполе проводят "облавы" на местных и свозят спецназовцев (фото)

В Центре национального сопротивления рассказали, что во временно оккупированные города прибывают новые отряды российских "карательных органов". "Кураторство" над ними получила ФСБ, а основная их цель — поиск подполья.

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Российские оккупанты во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области проводят "облавы" на дорогах. Об этом сообщили в Telegram-канале "Мариуполь. Сопротивление".

По информации администраторов канала, в разных районах Мариуполя россияне патрулируют улицы и останавливают автомобили местных для поиска "диверсантов".

"Штука. Облава. Три наряда полицаев плюс росгвардия на подтанцовках. Только транспорт пока. Обходите стороной", — говорится в сообщении.

В Мариупольском городском совете уточнили, что оккупанты усилили так называемые "меры безопасности" на оккупированных территориях именно перед "выборами" президента Российской Федерации.

Россияне в Мариуполе проводят "облавы" на местных Россияне в Мариуполе проводят "облавы" на местных

РФ усилила присутствие спецназовцев на ВОТ

В Центре национального сопротивления отметили, что россияне усиливают присутствие спецназовцев на оккупированных территориях из-за проведения псевдовыборов. В захваченные города прибывают новые отряды российских "карательных органов".

В частности координаторы подполья зафиксировали прибытие экипажей полиции и усиленных отрядов росгвардейцев на ВОТ. "Кураторство" над всеми подразделениями получила российская ФСБ.

"Ключевая цель — поиск подполья, чтобы то не срывало процесс проведения так называемых выборов президента РФ", — говорят в ЦНС.

Напомним, ранее мэр города Петр Андрющенко сообщил, что в Мариуполь, который временно находится под оккупацией, прибыли дополнительные отряды полицейских из города Санкт-Петербург РФ.