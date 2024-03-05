Росіяни у Маріуполі проводять "облави" на місцевих та звозять спецпризначенців (фото)

У Центрі національного спротиву розповіли, що у тимчасово окуповані міста прибувають нові загони російських "каральних органів". "Кураторство" над ними отримала ФСБ, а основна їхня ціль — пошук підпілля.

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Російські окупанти у тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області проводять "облави" на дорогах. Про це повідомили у Telegram-каналі "Маріуполь. Спротив".

За інформацією адміністраторів каналу, у різних районах Маріуполя росіяни патрулюють вулиці та зупиняють автомобілі місцевих для пошуку "диверсантів".

"Штука. Облава. Три наряда поліцаїв плюс росгвардія на підтанцовках. Лише транспорт поки. Оминайте", — йдеться у повідомленні.

У Маріупольській міській раді уточнили, що окупанти посилили так звані "заходи безпеки" на окупованих територіях саме перед "виборами" президента Російської Федерації.

Росіяни у Маріуполі проводять "облави" на місцевих Росіяни у Маріуполі проводять "облави" на місцевих

РФ посилила присутність спецпризначенців на ТОТ

У Центрі національного спротиву зазначили, що росіяни посилюють присутність спецпризначенців на окупованих територіях через проведення псевдовиборів. До захоплених міст прибувають нові загони російських "каральних органів".

Зокрема координатори підпілля зафіксували прибуття екіпажів поліції та посилених загонів росгвардійців на ТОТ. "Кураторство" над усіма підрозділами отримала російська ФСБ.

"Ключова ціль — пошук підпілля, аби те не зривало процес проведення так званих виборів президента РФ", — кажуть у ЦНС.

Нагадаємо, раніше мера міста Петро Андрющенко повідомив, що в Маріуполь, який тимчасово перебуває під окупацією, прибули додаткові загони поліцейських із міста Санкт-Петербург РФ.