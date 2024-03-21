Бои за Орловку и Тоненькое: разведка Британии оценила наступление ВС РФ на востоке Украины

Продвижение российских войск в целом замедлилось в течение последних недель, вероятно, частично из-за больших потерь, которые они понесли в Авдеевской кампании.

Российские войска продолжают сосредотачивать свои операции в Донецкой области на востоке Украины, достигая незначительных успехов. Об этом сообщается 21 марта в сервисе микроблогов Х Министерства обороны Британии, которое ссылается на данные своей разведки.

Они пытаются расширить зоны контроля на северо-запад от Донецка. В сообщении указано, что с большой вероятностью бои продолжаются за ряд сел, в частности таких как Орловка, Первомайское, Тоненькое и Невельское.

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Продвижение российских войск в целом замедлилось в течение последних недель, вероятно, частично из-за больших потерь, которые они понесли в Авдеевской кампании. Ситуация остается нестабильной в связи с недостаточным количеством личного состава и боеприпасов со стороны украинских военных ограничивает способность Украины удерживать позиции.

Бои на востоке Украины — данные Генштаба ВСУ

На Слобожанском и Северском направлениях, как говорится в отчете Генерального штаба ВСУ 21 марта, войска РФ сохраняют военное присутствие в приграничных районах. Оккупанты организуют диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на соответствующие угрожающие направления. Оккупанты увеличивают и плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

Враг за прошедшие сутки на Купянском направлении наступательных действий не проводил.

Украинские воины отбили 17 атак противника на Лиманском направлении. Бои происходили вблизи населенных пунктов Белогоровка, Золотаревка Луганской области и Ямполовка, Раздоловка, Терны, Веселое Донецкой области. Враг при поддержке авиации пытался прорвать оборону украинских войск.

В районе Бахмута украинские воины отбили 5 атак российских войск в районах населенных пунктов Богдановка, Ивановское, Клещиивка Донецкой области.

Силы обороны Украины на Авдеевском направлении отбили 14 атак российских подразделений в районах населенных пунктов Бердичи, Тоненькое, Семеновка, Нетайлово, Первомайское, Невельское Донецкой области.

На Новопавловском направлении украинские войска и в дальнейшем сдерживают врага в районах: Красногоровки, Георгиевки, Водяного, Новомихайловки, Урожайного, где российские оккупанты, при поддержке авиации, 24 раза пытались прорвать оборону украинских войск.

Напомним, 20 марта в районе Бахмута бронеколонна россиян пошла на прорыв. В ней находилось 6 единиц бронетехники, а именно — танки и БМП. Украинские защитники применили против оккупантов противотанковое оружие и ударные дроны.