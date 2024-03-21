В ЛСР назвали потери российской армии из-за рейдов добровольцев
В течение нескольких дней российские добровольцы освободили два населенных пункта и уничтожили большое количество оккупантов и боевой техники.
Российская армия не досчиталась более 1500 уничтоженных и раненых захватчиков из-за проведения добровольцами рейда. К тому же добровольцы РФ уничтожили и нанесли повреждения 171 единице боевой техники. Об этом представители российских добровольческих формирований сообщили во время пресс-конференции.
По словам представителя ЛСР Алексея Барановского, в течение нескольких дней российским добровольцам удалось освободить от власти Кремля два населенных пункта и уничтожить значительное количество оккупантов и боевой техники.
В целом, известно, что по итогам рейда потери РФ составили:
- - 651 безвозвратные потери;
- - 980 санитарные (получили ранения);
- - 37 попали в плен;
- - 121 уничтожена единица техники;
- - 50 единиц техники перестала работать.
В то же время представитель ЛСР добавил, что российская сторона 323 раза атаковала КАБами. Они все поразили территорию Белгородской и Курской областей.
"Наша операция помогла Вооруженным силам удалось стабилизировать фронт и обеспечить прикрытие тех участков, где ожидалось проведение атаки РФ", — пояснил Барановский.
Напомним, что 12 марта произошел прорыв российской границы представителями бойцов Легиона "Свобода России", "Русского добровольческого корпуса" (РДК) и Сибирского батальона, которые участвуют в войне на стороне Украины. Добровольческие подразделения зашли в Курскую и Белгородскую области, где уже более недели не прекращаются бои, сопровождающиеся в том числе ударами по военным объектам оккупантов.
К тому же 18 марта российские добровольцы сообщили о потерях противника. Так, по итогам нескольких дней рейда удалось повредить и уничтожить сотни единиц вражеской техники.