Путин хочет разжечь новую войну в Европе на Балканах, — аналитики

Правильный региональный кризис дал бы Кремлю возможность получить местное влияние, причем Москве не пришлось бы отправлять в регион свою армию.

Пока все внимание Европы обращено на Украину, на континенте назревает еще одна горячая точка. Так считают колумнисты Wall Street Journal — научные сотрудники Фонда защиты демократии (Foundation for Defense of Democracies) Иванна Страднер и Марк Монтгомери.

Планы России

По их мнению, РФ использует этническую напряженность, поскольку Сербия угрожает насилием против Косово, а сепаратисты угрожают коллапсом Боснии. И пока Сербия управляет событиями на местах, Москва раздувает пламя, считают Страднер и Монтгомери.

Эксперты предполагают, что Кремль может спустя три десятилетия после кровавого распада Югославии развязать новую войну на Балканах, чтобы ослабить поддержку Украины и дестабилизировать Запад.

"Поскольку российские войска понесли потери в Украине, Москва может много выиграть, создавая проблемы в других частях континента", — говорится в статье.

Кроме того, исследователи считают, что новый военный конфликт в Европе позволит Кремлю "получить местное влияние посредством торговли оружием и посредничества, отвлечь внимание от Украины и дать России рычаги влияния на западных лидеров".

"Путин сталкивается с новыми потерями в Украине, поэтому он пытается открыть новый фронт на Балканах. Москве не нужно отправлять в регион свою армию. России просто приходится полагаться на Сербию в разжигании насилия и нестабильности и делать ставку на то, что НАТО будет колебаться", — резюмируют эксперты.

Недавно Путин откровенно заявил о своем желании ослабить Североатлантический альянс и вернуть России ее исторические границы. Правильный региональный кризис дал бы Кремлю возможность получить местное влияние, особенно учитывая, что Косово и Босния и Герцеговина не являются членами НАТО.

Фото: Google Maps

Сербский синдром

"Самый подходящий вариант для Москвы — это балканские страны, где напряженность остается высокой со времен югославских войн (1991-2001 годы). Прежде всего накал сохраняется из-за Сербии, которая хочет расширить свое влияние на соседние государства и угрожает военной эскалацией", — подчеркивают аналитики.

Недавно президент Сербии Александр Вучич открыто пригрозил атаковать Косово, а в мае 2023 года сербские власти привели свои войска в боевую готовность после столкновения между этническими сербскими бунтовщиками и международными миротворцами, в результате которого были ранены 90 солдат НАТО.

"Это был кремлевский шаг, использовавший этническую напряженность в качестве предлога для военного движения. Сербия уже давно призывает объединить "сербский мир". Хотя тысячи солдат НАТО по-прежнему остаются в Косово в качестве миротворцев, напряженность высока", — подчеркивают колумнисты.

В сентябре прошлого года Вучич позаимствовал еще одну страницу из пьесы Путина, как назвали это исследователи. Тридцать хорошо вооруженных этнических сербов, которые, как утверждает Косово, были экипированы Сербией и связаны с Вучичем, напали на полицейский патруль в Косово, в результате чего четыре человека погибли. Президент Сербии отрицал, что вооружил нападавших.

Александр Вучич Фото: Из открытых источников

Страднер и Монтгомери напоминают, что в 1998 году эта концепция побудила Сербию вторгнуться в Косово — конфликт, который закончился только военным вмешательством НАТО в марте 1999 года, призванным положить конец нарушениям сербами прав человека в отношении этнического албанского населения.

Белый дом "очень обеспокоился тем, что Сербия может готовиться к военному вторжению", как позже рассказал Time официальный представитель США.

"Подобный конфликт может легко перекинуться на соседнюю Северную Македонию, члена НАТО. Обеспокоенность назревающим кризисом побудила Вашингтон опубликовать рассекреченные разведывательные данные о наращивании военной мощи Сербии и нападении на косовскую полицию", — пояснили колумнисты.

Вместе с тем Россия продолжает операции влияния, распространяя провоенные послания в Сербии и отправляя оружие. Китай также поставляет этой стране оружие, которая тем временем пообещала увеличить военные расходы в 2024 году и продолжает размещать у себя так называемый гуманитарный центр (читай — российский шпионский центр в Европе), управляемый Россией, недалеко от главной базы НАТО в Косово.

Балканская пороховая бочка

Сербия — не единственная горячая точка на Балканах. Босния и Герцеговина также балансирует на грани краха. В конце прошлого года лидер боснийских сербов Милорад Додик, еще один союзник России, пригрозил, что его полуавтономный регион, Республика Сербская, выйдет из состава страны. В ближайшие месяцы это может возобновить этническое насилие времен Боснийской войны 1992–1995 годов, в результате которого погибло более 100 тысяч человек.

В докладе от 5 февраля Управление директора национальной разведки США заявило, что ожидает увеличения риска межэтнического насилия в 2024 году на Западных Балканах. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в конце прошлого года предупредил, что у России есть планы дестабилизировать Балканы, а министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон повторил эту обеспокоенность в январе.

Как считают аналитики Фонда защиты демократии, западные державы должны предотвратить дальнейшую нестабильность на Балканах.

"НАТО следует переориентировать туда военные и дипломатические ресурсы и усилить военные обязательства в Косово. Коалиция желающих членов НАТО должна прямо сейчас публично взять на себя обязательство предоставить военную помощь, если Сербия или Россия предпримут агрессивные шаги на Балканах", — предполагают исследователи.

Эксперты считают, что Вашингтон и его союзники также должны продолжать использовать рассекреченные разведданные для поддержки своей дипломатии, а НАТО следует развернуть группы противогибридной войны для борьбы с российскими и сербскими пропагандистскими кампаниями с улучшенной кибербезопасностью.

Фокус писал, что спецслужбы Сербии намерены депортировать из страны ряд "протестно настроенных" граждан Российской Федерации. В публикации говорится, что сербские власти якобы обратили внимание на "деструктивную активность" некоторых российских релокантов и их "контакты с местными оппозиционными силами".

Кроме того, в Сербии Высший суд в городе Ниш 18 марта начал повторное рассмотрение дела об отмывании денег экс-генералом Службы безопасности Украины Андреем Наумовым.