Из-за участия в протестах: Сербия решила массово депортировать россиян, – росСМИ

По данным российских журналистов, сербские власти якобы обратили внимание на "деструктивную активность" некоторых граждан РФ, а также их "контакты с местными оппозиционными силами".

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Спецслужбы Сербии намерены депортировать из страны ряд "протестно настроенных" граждан Российской Федерации. Об этом пишет RT, ссылаясь на свои источники, близкие к сербским органам власти.

Источник издания заявил, что высылка россиян якобы может быть связана с активным участием оппозиционного настроенных российских эмигрантов в акциях протеста против итогов парламентских выборов в Сербии, которые прошли в декабре 2023 года.

В публикации говорится, что сербские власти якобы обратили внимание на "деструктивную активность" некоторых российских релокантов и их "контакты с местными оппозиционными силами".

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Сообщается, что в ходе протестов россияне блокировали работу управленческих структур в Белграде.

По информации российских журналистов, сербские спецслужбы собираются привлекать упомянутых граждан РФ к ответственности во взаимодействии с Москвой, а также "способствовать их высылке из страны".

Напомним, 19 января СМИ сообщили, что Эстония не продлила вид на жительство и вынуждает главу русской церкви Московского патриархата Евгения покинуть страну, так как "его публичные действия и заявления поддерживают агрессора".

Ранее, 28 декабря, сообщалось, что из Латвии могут выдворить 1213 россиян, которые не подали документы на получение вида на жительство в соответствии с новыми изменениями в иммиграционном законе.