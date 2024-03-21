Генерал ВС РФ отчитался, что "граница на замке": новые детали рейда добровольцев, — ГУР

Представитель ведомства Андрей Юсов отметил, что продолжение "удачной операции" на территории России подтверждает "истерика" в Кремле. По его словам, вражеские пропагандисты "уже зачастили с заявлениями по этому поводу".

Представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов раскрыл новые подробности совместной военной операции "Российского добровольческого корпуса", Легиона "Свобода России" и "Сибирского батальона". Об этом известно из эфира телемарафона от 21 марта.

По его словам, глобальный план российских добровольцев — освободить РФ от "тирана и узурпатора" Владимира Путина и его диктатуры.

"Если говорить об этой конкретной операции, то она продолжается. Истерика российских пропагандистов, истерика лично человека, похожего на Путина, а также официального рта Кремля (Дмитрия, — ред.) Пескова, которые уже зачастили просто с заявлениями по этому поводу, яркое тому подтверждение", — подчеркнул Юсов.

Он объяснил, что несмотря на отрицание Кремля иностранные источники и международные аналитики подтверждают прорыв границы. В мире знают, что операция добровольцев — удачная, а власть России врет.

"Выполнен уже ряд поставленных целей: ликвидированы сотни оккупантов — более 600 убитыми и еще больше ранеными, уничтожено много техники. И главное, что операция действительно продолжается. Да, это помогло в том числе и Силам безопасности и обороны Украины", — подтвердил спикер ГУР.

Он отметил, что перед рейдом в ВС РФ рапортовали о защищенности границы. За неделю до начала операции с инспекцией даже приезжал российский генерал-полковник Александр Лапин.

"Он отчитался, что граница полностью на замке, никто не пройдет. Но как мы видим, РДК, Легион "Свобода России", Сиббат продемонстрировали, что это совсем не так. И они вынуждены были перебрасывать части с других участков, в том числе и с фронта на временно оккупированных украинских территориях", — рассказал Юсов.

Комментарий Андрея Юсова (о рейде российских добровольцев — с 0:26)

Напомним, российские добровольцы озвучили потери ВС РФ в результате боев в Белгородской и Курской областях.

21 марта власти Грайворонского городского округа призвали жителей приграничных территорий эвакуироваться. Однако вскоре пост загадочно "исчез".