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Власти призвали жителей Белгородской области эвакуироваться, но пост загадочно "исчез"

РДК, РДК России, Российский добровольческий корпус
Фото: УНИАН | В Белгородской области продолжается совместная операция РДК, Легиона "Свобода России" и "Сибирского батальона"

В Грайворонском городском округе назвали ситуацию в регионе "напряженной". В комментариях россияне успели пожаловаться на мародерство в селе Козинка.

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Власти Грайворонского городского округа Белгородской области призвали жителей приграничных населенных пунктов эвакуироваться. Об этом сообщили 21 марта в российской службе "Радио Свобода".

Глава округа Геннадий Бондарев 21 марта опубликовал пост, в котором объяснил, что "ситуация продолжает оставаться напряженной". Он призвал россиян "принять правильное решение" и временно выехать с приграничных территорий.

Чиновник пообещал помочь с эвакуацией желающим. По его словам, жителей Грайворонского района готовы принять в Ярославской области РФ. Названия населенных пунктов, из которых нужно выезжать, Бондарев не уточнил.

В СМИ отметили, что власти Белгородской области распорядились ограничить въезд в Козинку, Глотово, Гору-Подол и сам Грайворон. В Козинке шли бои, которые подтверждали в Минобороны РФ.

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Упомянутые населенные пункты на карте боевых действий
Фото: Deep State

"При этом в комментариях под постом Бондарева жители Козинки пишут, что въезд в село не перекрыт и жалуются на мародеров", — добавили журналисты.

На момент публикации материала руководитель Грайворонского городского округа удалил свой пост с призывом к эвакуации. Однако на его странице осталась публикация с советом тем, кто выезжает из региона.

"Просьба к жителям, которые собираются покинуть округ, не запирать входную калитку, чтобы волонтеры и бойцы самообороны могли зайти во двор и накормить животных. Оперативная обстановка сейчас не позволяет их вывезти, но когда ситуация станет безопаснее, будут отработаны все обращения по этой теме", — написал Бондарев.

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Геннадий Бондарев удалил пост с призывом к эвакуации
Фото: Скриншот
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Другая публикация Геннадия Бондарева от 21 марта
Фото: Скриншот

Напомним, 20 марта в Минобороны РФ заявили, что село Козинка в Белгородской области полностью зачищено "от остатков украинских боевиков". В тот же день "Русский добровольческий корпус" опубликовал фото своего бойца из Козинки.

В Bild 20 марта сообщили, что ВС РФ уже больше недели не могут отбить атаки российских добровольцев и бомбят собственную территорию. На село сбрасывают 500-килограммовые бомбы советских времен.