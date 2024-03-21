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Влада закликала жителів Бєлгородської області евакуюватися, але пост загадково "зник"

РДК, РДК Росії, Російський добровольчий корпус
Фото: УНІАН | У Бєлгородській області продовжується спільна операція РДК, легіону "Свобода Росії" та Сибірського батальйону

У Грайворонському міському окрузі назвали ситуацію в регіоні "напруженою". В коментарях росіяни встигли поскаржитися на мародерство в селі Козинка.

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Влада Грайворонського міського округу Бєлгородської області закликала мешканців прикордонних населених пунктів евакуюватися. Про це повідомили 21 березня в російській службі "Радіо Свобода".

Голова округу Геннадій Бондарєв 21 березня опублікував пост, у якому пояснив, що "ситуація продовжує залишатися напруженою". Він закликав росіян "ухвалити правильне рішення" та тимчасово виїхати з прикордонних територій.

Чиновник пообіцяв допомогти з евакуацією охочим. За його словами, жителів Грайворонського району готові прийняти в Ярославській області РФ. Назви населених пунктів, із яких потрібно виїжджати, Бондарєв не уточнив.

У ЗМІ зазначили, що влада Бєлгородської області розпорядилася обмежити в’їзд у Козинку, Глотове, Гору-Поділ і сам Грайворон. У Козинці точилися бої, які підтверджували в Міноборони РФ.

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Згадані населені пункти на мапі бойових дій
Фото: Deep State

"У коментарях під постом Бондарєва жителі Козинки пишуть, що в'їзд до села не перекрито, і скаржаться на мародерів", — додали журналісти.

На момент публікації матеріалу керівник Грайворонського міського округу видалив свій пост із закликом до евакуації. Однак на його сторінці залишилася публікація з порадою тим, хто виїжджає з регіону.

"Прохання до мешканців, які збираються залишити округ, не замикати вхідну хвіртку, щоб волонтери та бійці самооборони могли зайти у двір і нагодувати тварин. Оперативна обстановка зараз не дозволяє їх вивезти, але коли ситуація стане безпечнішою, будуть відпрацьовані всі звернення з цієї теми", — написав Бондарєв.

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Геннадій Бондарєв видалив пост із закликом до евакуації
Фото: Скриншот
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Інша публікація Геннадія Бондарєва від 21 березня
Фото: Скриншот

Нагадаємо, 20 березня в Міноборони РФ заявили, що село Козинка в Бєлгородській області повністю зачищене "від залишків українських бойовиків". Того ж дня Російський добровольчий корпус опублікував фото свого бійця з Козинки.

У Bild 20 березня повідомили, що ЗС РФ уже понад тиждень не можуть відбити атаки російських добровольців і бомблять власну територію. На село скидають 500-кілограмові бомби радянських часів.