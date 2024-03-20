ВС РФ на территории России штурмовали здание с бойцами РДК и "положили" сами себя

Русские солдаты пошли на неподготовленный штурм, но он провалился, потому что штурмовать уже было некому.

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ВС РФ в Белгородской области пошли на штурм здания с российскими добровольцами из "Русского добровольческого корпуса". Атака закончилась странным образом — россияне забросали себя гранатами, а уцелевшие хаотично разбежались, после чего по ним отработали ударные дроны. Об этом свидетельствует видео, которое сняли с БпЛА бойцы РДК.

"Солдаты ВС РФ пытаются штурмовать дом с бойцами РДК внутри. Неумелые действия врага приводят к подрыву сослуживца гранатой. Прилеты FPV-дронов еще больше омрачают штурм, в результате чего ВС РФ несут потери и хаотично отступают", — сообщили российские добровольцы.

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Какие потери понесли ВС РФ от начала наступления РДК и ЛСР: ответ добровольцев (видео)

На обнародованных кадрах видно, как четверо солдат РФ пытаются прорваться в здание, где засели бойцы РДК. Один из них вырывает чеку и бросает гранату в дверь помещения. Та попала в косяки, отлетела назад и разорвалась, из-за чего один из оккупантов просто взлетел в воздух, а остальные трое помчались за угол дома. Там они попали в прицел ударных дронов.

В конце концов эта вражеская волна штурма провалилась, потому что штурмовать уже было некому.

Рейд РДК и РЛС на территорию Белгородщины — детали

Рейд российских добровольцев на территорию Белгородской и Курской областей РФ начался 12 марта 2024 года. Местные жители публиковали видео, где по российскому селу едут бронемашины, также были слышны звуки стрельбы.

В рейде приняли участие бойцы трех подразделений - Легиона "Свобода России", "Российского добровольческого корпуса" и "Сибирского батальона". Кроме того, к ним присоединились военные из боевого подразделения Республики Ичкерия, которые входят в Интернациональный легион ВСУ.

Днем 20 марта боец из РДК опроверг заявление Министерства обороны РФ, в котором говорилось о "зачистке от диверсантов" села Козинка в Белгородской области. Россиянин оставил автограф на стене дома в центре села.

Также 20 марта российские добровольцы заявили, что удары по военным целям в Белгородской области усиливаются, а обстрелы региона не прекращаются.