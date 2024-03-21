Шольц о доходах от активов РФ: они никому не принадлежат, их нужно передать Украине

Канцлер Германии убежден, что за эти средства можно было бы закупить необходимые боеприпасы для ВСУ.

Немецкий канцлер Олаф Шольц убежден, что доходы от активов РФ не являются собственностью кого-либо, поэтому их можно направить на военную помощь Украине. Такое заявление политик обнародовал во время саммита ЕС в Брюсселе.

"Речь идет о вырученных средствах, у которых нет владельца. Следовательно, их может использовать Европейский Союз", — пояснил он.

Среди прочего Шольц убежден, что первоочередной целью использования этих средств должна стать закупка всего необходимого оружия и боеприпасов, которые необходимы Украине для дальнейшей самообороны. Канцлер ФРГ добавил, что оптимистично смотрит на вероятность договориться по этому вопросу с другими лидерами ЕС.

Отметим, что до этого глава правительства Бельгии Александр Де Кроо заявил, что готов поддержать предложение Европейского Союза по использованию доходов от замороженных российских активов на приобретение оружия для Украины.

Что известно об использовании доходов от замороженных активов РФ

В Соединенных Штатах 11 января проголосовали за законопроект предусматривающий конфискацию 300 миллиардов долларов российских замороженных активов. В Белом доме сообщили о намерениях передать указанную сумму на восстановление Украины.

Кроме того, 23 января главы Министерств иностранных дел стран-членов ЕС поддержали введение налога на прибыль от замороженных активов РФ. Тогда же глава европейского внешнеполитического ведомства Жозеп Боррель сообщил, что по результатам встречи министров иностранных дел стран-членов блока удалось достичь прогресса в отношении налогообложения непредсказуемых доходов.