Одесский ТЦК призвал юношей 2007 года рождения явиться в военкоматы: для чего это нужно

Как отметили в центре, приписке подлежат все допризывники, проживающие на территории района или города. Если призывник не может прибыть в указанный срок, на это должны быть уважительные причины.

Одесский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ОТЦК) призвал всех юношей, родившихся в 2007 году, явиться на призывные участки районных территориальных центров. Соответствующее сообщение 21 марта опубликовала пресс-служба ТЦК.

Как отметили в ОТЦК, в соответствии с действующим законодательством, граждане, получившие повестку, обязаны лично явиться на участки по месту жительства. Приписке подлежат все допризывники, проживающие на территории района или города.

"Приписная кампания нужна для взятия юношей на воинский учет, определения количества будущих военнообязанных, как много из них пригодны для военной службы, а также для установления их личных качеств, профессии, уровня образования" — пояснили в ТЦК.

Удостоверение о приписке выдается гражданам, которые были признаны годными к военной службе, временно негодными или нуждающимися в медицинском лечении, добавили в ТЦК.

ОТЦК также напоминает, что участие в кампании обязательно, и если призывник не может прибыть в указанный срок, на это должны быть уважительные причины.

Напомним, адвокат Ростислав Кравец рассказал, что представители ТЦК и СП не имеют полномочий проверять документы и задерживать людей. Зато сотрудники военкоматов могут вручать повестки законным способом.