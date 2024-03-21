Польша обещает помощь в доставке в Украину снарядов, приобретенных по инициативе Чехии

Глава польского МИД Сикорский отметил, что транспортировка потребует не только финансовых, но и логистических усилий.

Польша готова сделать финансовый и логистический вклад в предложенный Чехией план по увеличению объемов поставок боеприпасов в Украину через закупки за пределами Европы. Об этом сообщил глава польского МИД Радослав Сикорский, пишет Resuters.

Дипломат во время пресс-конференции в Праге отметил, что Варшава охотно сделает свой вклад, причем он будет заключаться не только в финансировании, но и в обеспечении крайне эффективной логистической операции, благодаря чему доставка боеприпасов будет происходить именно туда, где они больше всего нужны на поле боя.

В феврале 2022 года с началом российского полномасштабного вторжения Польша стала главным распределительным центром поставок в Украину.

Между тем позиция Вышеградской группы стран Центральной и Восточной Европы относительно предоставления военной помощи Украине разделилась из-за отказа нового правительства Словакии вместе с Венгрией участвовать в таких инициативах.

Напомним, что в начале текущего года чешский президент Петр Павел заявил о наличии 800 тысяч боеприпасов в странах, которые не являются членами ЕС, но дали согласие на их продажу. Речь идет о 500 тысячах снарядов калибра 155 мм и 300 тысяч — калибра 122 мм. После этого союзники Украины предоставили почти все необходимые средства для приобретения 800 тысяч артиллерийских снарядов в рамках инициативы Чехии.

По словам президента Чехии, первые партии боеприпасов в Украину должны прибыть в июне.

При этом 19 апреля глава правительства Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев рассчитывает на поставку первой партии артиллерийских боеприпасов по чешской инициативе уже в апреле.

Кроме того, вчера сообщалось, что Украина начнет производить 155-мм снаряды не раньше второй половины этого года. В то же время отечественные мощности нашей страны недостаточны для компенсации отсутствия помощи от США.