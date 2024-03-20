Производство 155-мм снарядов в Украине начнется не раньше второй половины 2024, — WP

Ожидается, что в текущем году объемы военного производства в Украине будут увеличены в шесть раз по сравнению с 2022 годом.

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Украина способна самостоятельно производить снаряды советского образца калибра 122 мм и 152 мм, а также минометные снаряды, военную технику и ракеты. Однако производство дефицитных 155-мм артиллерийских боеприпасов в Украине начнется не раньше второй половины этого года. Об этом заявил представитель "Укроборонпрома" в интервью The Washington Post 20 марта.

Украинские оружейники в прошлом году по сравнению с 2022 годом почти втрое нарастили производство боеприпасов, военной техники и других средств, необходимых украинской армии. По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, в текущем году военное производство должно увеличится в шесть раз.

Тем не менее отечественных мощностей не достаточно, чтобы компенсировать потерю международной поддержки, особенно оружия из США. Поэтому в условиях, когда пакет помощи в размере 60 миллиардов долларов застопорился в Конгрессе, внутреннее производство становится как никогда важным.

"Украинские оборонные компании также стремятся удовлетворить самые насущные потребности вооруженных сил, производя собственные 155-миллиметровые снаряды стандарта НАТО, которые необходимы для артиллерийских систем, поставляемых западными спонсорами Украины. Этих снарядов на фронте катастрофически не хватает, но… производство начнется не раньше второй половины этого года", — пишут обозреватели со ссылкой на украинского чиновника.

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Авторы материала отметили, что представитель "Укроборонпрома" не стал разглашать подробности относительно планов украинских производителей оружия. Однако в декабре прошлого года президент Владимир Зеленский в интервью Associated Press выразил надежду на то, что Украина сможет полностью развить свою оружейную промышленность. По его словам, если эти стремления будут реализованы, то планы России "по дестабилизации, экспансии и оккупации Украины закончатся".

Также в публикации отметили слова министр стратегической промышленности Украины Александра Камышина об отечественной ракетной программе, в рамках которой было создано дальнобойное оружие, способное поражать цели на расстоянии 700 км. Но высокотехнологичные системы, которые нужны ВСУ, чтобы дать отпор российским захватчикам, еще очень далеки от производства в Украине. По словам директора Национальной ассоциации оборонной промышленности Украины Максима Поливяного, чтобы создать и освоить такое производство потребуются десятилетия.

Напомним, Россия планирует выпускать около 10 тысяч авиационных бомб с УМПК в год. Однако обозреватели Defense Express пишут, что эти данные вызывают сомнения.