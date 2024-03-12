Сколько бомб с УМПК выпускает РФ: эксперты дали оценку производственным мощностям ОПК

По предварительным данным, Россия планирует выпускать около 10 тысяч авиабомб с УМПК в год. Однако эта цифра может быть значительно выше.

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Российские войска активно применяют на передовой авиационные бомбы с унифицированным модулем планирования и коррекции (УМПК), в том числе и самые мощные на сегодняшний день — ФАБ 1500. В связи с этим обозреватели Defense Express выясняли, какое количество этих боеприпасов способны производить российские оборонные предприятия.

В публикации говорится, что для российской армии применение авиабомб с УМПК, который могут поражать цели на расстоянии до 70 км, стали одним из основных средств для нанесения авиационных ударов. В арсенале противника находятся, такие авиабомбы, как ФАБ-250, ФАБ-500 и мощнейшая ФАБ-1500, которая содержит 675 кг взрывчатого вещество (тротила).

Известно, что данный вид боеприпасов изготавливают в подмосковном городе Королев, в 475 км от украинской границы. Также известно, что для производства бомб российские предприятия используют оборудование из Японии и Китая, однако объемы данного производства пока остаются нераскрытыми.

Существует информация, что российские предприятия ОПК запланировали в 2024 году выпустить 10 тысяч авиабомб с УМПК. Однако эти данные вызывают сомнения, пишут в Defense Express.

Обозреватели пояснили, что такой объем производства означает изготовление свыше 27 боеприпасов каждый день. Но ведь еще в мае прошлого года оккупанты использовали в сутки около 25 корректируемых авиабомб (КАБ), к которым также относятся и УМПК, а в настоящее время этот показатель возрос до 60, а иногда до 100 боеприпасов в сутки.

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Следовательно, анализируя сопоставимые цифры, можно прийти к выводу, что для такого темпа применения российские оружейники должны производить в год до 22 тысяч ФАБов.

"Даже средний темп использования в 60 единиц означает потребность произвести 21,9 тысячи в год. При этом в Москве уже многократно сообщалось о планах увеличивать их производство, — подчеркивают обозреватели.

Количество вылетов Су-34

Также можно дать определить количество применяемых самолетов для нанесения ударов этими авиабомбами. Известно, что их носителями являются фронтовые истребители-бомбардировщики Су-34. В среднем такой самолет несет две авиабомбы с УМПК, таким образом, речь идет о 60 вылетах в сутки.

Если подсчитать общее количество Су-34 на 2022 год, а это около 100 машин, отнять потери в несколько десятков и прибавить приблизительное количество произведенных самолетов в 2023 году, (около 6 машин), то для ВКС РФ это вполне достижимый уровень. Причем даже при условии одного вылета бомбардировщика в сутки.

Напомним, 12 января в России впервые были продемонстрированы авиабомбы ФАБ-1500-М54 с комплектами УМПК. Они были представлены во время визита министра обороны РФ Сергея Шойгу на предприятие корпорации "Тактическое ракетное вооружение" в Московской области.