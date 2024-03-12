Скільки бомб з УМПК випускає РФ: експерти дали оцінку виробничим потужностям ОПК

За попередніми даними, Росія планує випускати близько 10 тисяч авіабомб з УМПК на рік. Однак ця цифра може бути значно вищою.

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Російські війська активно застосовують на передовій авіаційні бомби з уніфікованим модулем планування і корекції (УМПК), зокрема й найпотужніші на сьогодні — ФАБ 1500. У зв'язку з цим оглядачі Defense Express з'ясовували, яку кількість цих боєприпасів здатні виробляти російські оборонні підприємства.

У публікації йдеться про те, що для російської армії застосування авіабомб з УМПК, які можуть вражати цілі на відстані до 70 км, стали одним з основних засобів для завдавання авіаційних ударів. В арсеналі противника є такі авіабомби, як ФАБ-250, ФАБ-500 і найпотужніша ФАБ-1500, яка містить 675 кг вибухової речовини (тротилу).

Відомо, що цей вид боєприпасів виготовляють у підмосковному місті Корольов, за 475 км від українського кордону. Також відомо, що для виробництва бомб російські підприємства використовують обладнання з Японії та Китаю, проте обсяги цього виробництва поки що залишаються нерозкритими.

Існує інформація, що російські підприємства ОПК запланували у 2024 році випустити 10 тисяч авіабомб з УМПК. Однак ці дані викликають сумніви, пишуть у Defense Express.

Оглядачі пояснили, що такий обсяг виробництва означає виготовлення понад 27 боєприпасів щодня. Але ж ще в травні минулого року окупанти використовували на добу близько 25 коригованих авіабомб (КАБ), до яких також відносяться й УМПК, а нині цей показник зріс до 60, а іноді до 100 боєприпасів на добу.

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Отже, аналізуючи зіставні цифри, можна дійти висновку, що для такого темпу застосування російські зброярі мають виробляти на рік до 22 тисяч ФАБів.

"Навіть середній темп використання в 60 одиниць означає потребу виробити 21,9 тисячі на рік. При цьому в Москві вже багаторазово повідомлялося про плани збільшувати їхнє виробництво, — підкреслюють оглядачі.

Кількість вильотів Су-34

Також можна дати визначити кількість застосовуваних літаків для завдавання ударів цими авіабомбами. Відомо, що їхніми носіями є фронтові винищувачі-бомбардувальники Су-34. У середньому такий літак несе дві авіабомби з УМПК, таким чином, йдеться про 60 вильотів на добу.

Якщо підрахувати загальну кількість Су-34 на 2022 рік, а це близько 100 машин, відняти втрати в кілька десятків і додати приблизну кількість вироблених літаків у 2023 році (близько 6 машин), то для ПКС РФ це цілком досяжний рівень. Причому навіть за умови одного вильоту бомбардувальника на добу.

Нагадаємо, 12 січня в Росії вперше були продемонстровані авіабомби ФАБ-1500-М54 з комплектами УМПК. Вони були представлені під час візиту міністра оборони РФ Сергія Шойгу на підприємство корпорації "Тактичне ракетне озброєння" в Московській області.