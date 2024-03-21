Армия РФ ударила "Искандером" по Николаеву: известно о жертве и раненых

Во время воздушной тревоги в областном центре прогремел громкий взрыв.

Российские оккупационные войска сегодня, 21 марта, атаковали ракетами Николаев, в результате чего уже есть информация об одном погибшем и раненых. Об очередном преступлении армии РФ в своем Telegram-канале сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

Чуть позже он отметил, что есть информация о шести пострадавших, одному человеку оказали помощь амбулаторно. К тому же погибла еще одна женщина.

Городской голова Николаева Александр Сенкевич в 14:33 сообщил о громком взрыве, который прогремел в областном центре. Известно, что россияне атаковали город баллистикой. Соответствующие службы проводили объезд по жилому сектору. Повреждений многоэтажной застройки не зафиксировано. Продолжается обследование частного сектора.

Напомним, что российские захватчики 17 марта также атаковали Николаев баллистическими ракетами. Вследствие этого произошло попадание. При этом сообщалось, что город атаковали с того же места, с которого россияне запустили ракеты по Одессе 15 марта, то есть с временно оккупированного Крыма. В мэрии Николаева рассказали, что ранения получили пятеро мирных жителей. Уже на следующий день сообщалось, что из-за ракетного обстрела в больнице погиб один человек, еще девять человек, среди которых двое детей, получили ранения.

Напомним, что 22 января СБУ задержала в Николаеве мужчину, который работал на спецслужбы РФ. Злоумышленник собирал информацию о медицинских учреждениях города, где лечатся украинские военные.