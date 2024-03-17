Министр обороны Британии отказался от поездки в Одессу из-за ракетных ударов РФ, — The Guardian

Британские военные говорят, что западным союзникам, включая Великобританию, придется увеличить масштабы инвестиций на сотни миллиардов фунтов стерлингов, чтобы превзойти Россию Путина, которая увеличила расходы на оборону почти на 70%.

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Министр обороны Британии Грант Шэппс во время визита в Украину отменил поездку в Одессу из-за российской ракетной угрозы. Об этом сообщает The Guardian.

По информации издания, британская разведка предупредила Шэппса, что РФ узнала о предстоящей поездке министра в Одессу. После российского террористического удара по кортежу президента Владимира Зеленского и премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса 6 марта спецслужбы Британии повысили уровень угрозы для главы оборонного ведомства со значительного на критический.

"Путин показал себя безрассудным, безжалостным и опрометчивым. Он вплотную приблизился к убийству двух западных лидеров, неважно, было ли это намеренно или случайно. Что, к черту, он творит и какого черта Запад позволяет ему делать такие вещи?" — заявил Шэппс после поездки.

Британский министр выразил надежду, что его визит послужит "тревожным сигналом", который, как пишет Guardian, "подтолкнет, убедит и даже заставит остальной мир действовать".

По данным Sunday Times, высокопоставленные британские военные деятели говорят, что западным союзникам, включая Великобританию, придется увеличить масштабы инвестиций на сотни миллиардов фунтов стерлингов, чтобы превзойти по производительности Россию Путина, которая увеличила расходы на оборону почти на 70%.

На этой неделе Шэппс призвал увеличить военные расходы до 3% валового ВВП, что является показателем размера экономики, а британский премьер Риши Сунак заявил, что хочет увеличить расходы на оборону до 2,5% ВВП, когда позволят экономические обстоятельства. На вопрос, должен ли премьер-министр назначить дату увеличения расходов на оборону до или во время выборов, министр обороны ответил изданию: "Да".

Напомним, что это была вторая поездка Гранта Шэппса в Украину в должности министра обороны и третья с начала полномасштабного вторжения РФ. Во время этих визитов министр еще раз подтвердил, что Великобритания продолжает и продолжит оказывать решительную поддержку Украине. При этом эксперты издания считают, что визит и обязательства министра обороны только подчеркнули важность этой поддержки перед лицом путинской агрессии.

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8 марта сообщалось, что министр обороны Великобритании Грант Шэппс приезжал в Киев. В ходе визита он подчеркнул, что Соединенное королевство сделало "больше, чем когда-либо", предоставляя самый масштабный на сегодня пакет военной поддержки Украине. Также он добавил, что приехал "бить тревогу демократическому миру", ведь все должны убедиться, что Украина выиграет войну с Россией.