Міністр оборони Британії відмовився від поїздки в Одесу через ракетні удари РФ, — The Guardian

Британські військові кажуть, що західним союзникам, включно з Великою Британією, доведеться збільшити масштаби інвестицій на сотні мільярдів фунтів стерлінгів, щоб перевершити Росію Путіна, яка збільшила витрати на оборону майже на 70%.

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Міністр оборони Британії Грант Шеппс під час візиту в Україну скасував поїздку в Одесу через російську ракетну загрозу. Про це повідомляє The Guardian.

За інформацією видання, британська розвідка попередила Шеппса, що РФ дізналася про майбутню поїздку міністра в Одесу. Після російського терористичного удару по кортежу президента Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Греції Кіріакоса Міцотакіса 6 березня спецслужби Британії підвищили рівень загрози для очільника оборонного відомства зі значного на критичний.

"Путін показав себе безрозсудним, безжальним і необачним. Він впритул наблизився до вбивства двох західних лідерів, неважливо, чи було це навмисно або випадково. Що, до біса, він творить і якого біса Захід дозволяє йому робити такі речі?" — заявив Шеппс після поїздки.

Британський міністр висловив надію, що його візит послужить "тривожним сигналом", котрий, як пише The Guardian, "підштовхне, переконає і навіть змусить решту світу діяти".

За даними Sunday Times, високопоставлені британські військові діячі кажуть, що західним союзникам, включно з Великою Британією, доведеться збільшити масштаби інвестицій на сотні мільярдів фунтів стерлінгів, щоб перевершити за продуктивністю Росію Путіна, яка збільшила витрати на оборону майже на 70%.

Цього тижня Шеппс закликав збільшити військові витрати до 3% валового ВВП, що є показником розміру економіки, а британський прем'єр Ріші Сунак заявив, що хоче збільшити витрати на оборону до 2,5% ВВП, коли дозволять економічні обставини. На запитання, чи повинен прем'єр-міністр призначити дату збільшення витрат на оборону до або під час виборів, міністр оборони відповів виданню: "Так".

Нагадаємо, що це була друга поїздка Гранта Шеппса в Україну на посаді міністра оборони та третя від початку повномасштабного вторгнення РФ. Під час цих візитів міністр ще раз підтвердив, що Велика Британія продовжує і продовжить надавати рішучу підтримку Україні. При цьому експерти видання вважають, що візит і зобов'язання міністра оборони лише підкреслили важливість цієї підтримки перед обличчям путінської агресії.

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8 березня повідомлялося, що міністр оборони Великої Британії Грант Шеппс приїжджав до Києва. Під час візиту він підкреслив, що Сполучене королівство зробило "більше, ніж будь-коли", надаючи наймасштабніший на сьогодні пакет військової підтримки Україні. Також він додав, що приїхав "бити на сполох демократичному світу", адже всі мають переконатися, що Україна виграє війну з Росією.