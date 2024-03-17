Удар баллистикой по Николаеву: возросло количество пострадавших (фото)

В результате ракетного удара по областному центру погиб человек. В городе повреждены частные и многоквартирные дома, сгорели автомобили. Правоохранители обходят пострадавшие помещения и фиксируют разрушения.

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Жертвой ракетной атаки на Николаев в воскресенье, 17 марта, стал один человек. Еще шесть человек получили ранения. Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

"В Николаеве в результате ракетных ударов погиб 1 человек (умер в больнице). Пострадало 6 человек, из них 1 ребенок", — говорится в сообщении.

В Национальной полиции заявили, что обнаружили пострадавшую девушку с осколочными ранениями. Ей на месте оказали домедицинскую помощь и госпитализировали.

В городе повреждены жилые дома, объект инфраструктуры, сгорели автомобили.

Городской голова Николаева Александр Сенкевич в Telegram написал, что обнародует более подробную информацию после обследования района прилетов.

Впрочем, предварительно отметил, что у многих частных домов повреждены окна и крыши. Также повылетали окна и в многоквартирных домах.

Работники правоохранительных органов обходят пострадавшие помещения и фиксируют разрушения.

Последствия ракетного обстрела города Николаев Фото: ГСЧС

Последствия ракетного обстрела города Николаев Фото: ГСЧС

Последствия ракетного обстрела города Николаев Фото: ГСЧС

Последствия ракетного обстрела города Николаев Фото: ГСЧС

Последствия ракетного обстрела города Николаев Фото: ГСЧС

Последствия ракетного обстрела города Николаев Фото: ГСЧС

Последствия ракетного обстрела города Николаев Фото: Национальная полиция

Последствия ракетного обстрела города Николаев Фото: Национальная полиция

Напомним, 17 марта российские оккупанты обстреляли Николаев. По предварительной информации, по городу ударили баллистическими ракетами "Искандер-М", которые российские оккупанты запустили со стороны Евпатории. Глава Николаевской ОГА Виталий Ким заявил, что российская армия ракеты выпускала с того же места, откуда и обстреляла Одессу 15 марта.

17 марта ВС РФ обстреляли временный пункт расположения скорой медицинской помощи в селе Бугаевка Чугуевского района Харьковской области. Ранения получили фельдшер и водитель скорой.