Удар балістикою по Миколаєву: зросла кількість постраждалих (фото)

Внаслідок ракетного удару по обласному центру загинула людина. У місті пошкоджені приватні і багатоквартирні будинки, згоріли автомобілі. Правоохоронці обходять постраждалі помешкання та фіксують руйнування.

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Жертвою ракетної атаки на Миколаїв у неділю, 17 березня, стала одна людина. Ще шестеро людей дістали поранення. Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

"У Миколаєві внаслідок ракетних ударів загинула 1 особа (померла в лікарні). Постраждало 6 осіб, з них 1 дитина", — йдеться у повідомленні.

У Національній поліції заявили, що виявили постраждалу дівчину з осколковими пораненнями. Їй на місці надали домедичну допомогу і госпіталізували.

У місті пошкоджено житлові будинки, обʼєкт інфраструктури, згоріли автомобілі.

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич у Telegram написав, що оприлюднить більш детальну інформацію після обстеження району прильотів.

Утім, попередньо зазначив, що у багатьох приватних будинків пошкоджені вікна і дахи. Також повилітали вікна і в багатоквартирних будинках.

Працівники правоохоронних органів обходять постраждалі помешкання та фіксують руйнування.

Наслідки ракетного обстрілу міста Миколаїв Фото: ДСНС

Наслідки ракетного обстрілу міста Миколаїв Фото: ДСНС

Наслідки ракетного обстрілу міста Миколаїв Фото: ДСНС

Наслідки ракетного обстрілу міста Миколаїв Фото: ДСНС

Наслідки ракетного обстрілу міста Миколаїв Фото: ДСНС

Наслідки ракетного обстрілу міста Миколаїв Фото: ДСНС

Наслідки ракетного обстрілу міста Миколаїв Фото: Національна поліція

Наслідки ракетного обстрілу міста Миколаїв Фото: Національна поліція

Нагадаємо, 17 березня російські окупанти обстріляли Миколаїв. За попередньою інформацією, по місту вдарили балістичними ракетами "Іскандер-М", які російські окупанти запустили з боку Євпаторії. Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що російська армія ракети випускала з того ж самого місця, звідки й обстріляла Одесу 15 березня.

17 березня ЗС РФ обстріляли тимчасовий пункт розташування швидкої медичної допомоги в селі Бугаївка Чугуївського району на Харківщині. Поранення дістали фельдшер і водій швидкої.