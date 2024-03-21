Почти все ракеты, которыми РФ била по Киеву, были нацелены на объекты ГУР, — УП

Все ракеты были сбиты, но разрушения есть в трех столичных районах: Шевченковском, Святошинском и Подольском.

Почти все российские ракеты во время атаки 21 марта на Киев были нацелены на объекты Главного управления разведки Минобороны Украины. Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники в разведке.

"Абсолютное большинство ракет, которые летели по Киеву 21 марта, было направлено на объекты Главного управления разведки. Все они сбиты", — рассказал изданию неназванный сотрудник ГУР Минобороны.

В ночь на 21 марта ВС РФ атаковали Киев 2-мя баллистическими ракетами "Искандер-М"/"Кинжал" и 29-ю крылатыми ракетами. По информации Воздушных сил ВСУ, их все удалось сбить.

Напомним, что воздушная тревога в Киеве продолжалась почти 3 часа. За это время россияне применили не менее 30 ракет. Пострадали от террора ВС РФ три столичных района: Шевченковский, Святошинский и Подольский.