Возраст призыва не будет меньше 25 лет, — Вениславский (видео) (видео) (видео)

По словам Федора Вениславского, сейчас не ведутся и не инициируются разговоры о том, что мобилизационный возраст может быть ниже, чем 25 лет.

Призывной возраст в Украине не будет ниже 25 лет. Никаких дискуссий относительно дальнейшего изменения предельного призывного возраста, чем тот, который предусмотрен законопроектом о мобилизации №10449, который сейчас находится на рассмотрении оборонного комитета парламента, не ведется. Об этом рассказал народный депутат Украины от фракции "Слуга народа", член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в эфире "Киев24".

"Никаких идей по снижению возраста, с которого человек может быть призван на военную службу по мобилизации ниже 25 лет нет и не было на данный момент. Я думаю, что эти дискуссии точно даже не ведутся и даже не инициируются ни на одном уровне", — заявил нардеп.

В то же время Вениславский убежден в необходимости нормы, которая есть в предложенном Кабмином законопроекте о мобилизации, по снижению призывного возраста с 27 до 25 лет.

"Мы фактически возвращаемся к тем нормам, которые существовали раньше, потому что раньше так и было — до 25 лет человек должен был пройти срочную военную службу. Поскольку мы в этом законопроекте от срочной военной службы отказываемся, молодой человек в возрасте от 18 до 25 лет должен пройти или общевойсковую подготовку или общевойсковую службу, которая будет устанавливаться в 5 месяцев", — напомнил депутат.

Напомним, 21 марта заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин заявил, что "воевать должны молодые", ведь имеют лучшую физическую подготовку, могут принимать быстрые решения и более креативно мыслить. Он убежден, что 27 лет — это "абсолютно неадекватный возраст призыва", а потому его нужно менять.

20 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью Bloomberg заявил, что в Вооруженные силы Украины не нужно мобилизовать аж 500 тысяч военнообязанных. По его словам, объем мобилизации может быть меньше, поскольку эта цифра корректируется, учитываются ротации с передовой и вооружение, которое поступает от западных союзников.