Мишель призвал перевести экономику в "состояние боевой готовности": о чем договорились в ЕС
По словам главы Европейского совета, ЕС должен рациональнее и быстрее расходовать средства, облегчить доступ к финансированию оборонного сектора, а также "поддержать Украину прямо сейчас".
Председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Европейскому союзу необходимо повысить свою обороноспособность. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.
"Мы должны повысить нашу готовность к обороне и привести экономику в состояние боевой готовности, чтобы соответствовать остроте угрозы", — заявил Мишель.
По словам политика, на данный момент у ЕС есть три цели:
- поддержать Украину прямо сейчас;
- рациональнее и быстрее расходовать средства вместе;
- облегчить доступ к государственному и частному финансированию оборонного сектора.
В свою очередь пресс-секретарь председателя Евросовета Екатерина Касинге на своей странице в X раскрыла более подробный план ЕС. Согласно опубликованному документу, европейские страны договорились:
- стимулировать развитие и совместные закупки для устранения критических пробелов в потенциале Евросоюза;
- нарастить совместные инвестиции в оборонный сектор, включая исследования, разработки, планирование, индустриализацию и совместные закупки;
- повысить устойчивость, гибкость и способность разрабатывать и производить инновационную оборонную продукцию оборонной промышленности ЕС;
- стимулировать дальнейшую интеграцию европейского оборонного рынка в рамках ЕС;
- поддержать инициативы по продолжению инвестиций в квалифицированных работников.
Напомним, 18 марта Шарль Мишель написал в своей колонке для La Libre, что ЕС стоит перед самым большим вызовом безопасности со времен Второй мировой войны и если европейские страны не окажут достаточной помощи Украине для остановки России, то станут следующими.
Ранее, 2 февраля, западные военные обозреватели указали на то, что за время войны на российских предприятиях на 30% увеличилось количество работников.