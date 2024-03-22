Ночная атака "Шахедов": в нескольких областях прогремели взрывы, первые подробности

По информации мониторингового канала, в ходе российского обстрела были повреждены объекты энергетической инфраструктуры.

В ночь на 22 марта Вооруженные силы Российской Федерации атаковали территорию Украины беспилотными летательными аппаратами. Об этом сообщили Воздушные силы Вооруженных сил Украины.

В большинстве областей Украины была объявлена воздушная тревога.

По информации командования, вражеские беспилотники были зафиксированы в Тернопольской, Хмельницкой, Запорожской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях.

Силы обороны юга Украины сообщили, что в Одесской области шла боевая работа.

Кроме того, спикер Украинской добровольческой армии "Юг" и председатель Общественного совета при Одесской ОВА Сергей Братчук сообщил о работе ПВО в Одессе.

Местные Telegram-каналы также писали, что противовоздушная оборона сработала в городе Чортков Тернопольской области.

Позже мониторинговый канал "Николаевский Ванек" сообщил, что в результате атаки БПЛА есть повреждения объектов энергетической инфраструктуры.

Напомним, 21 марта российские оккупанты, после паузы в 44 дня, нанесли очередной ракетный удар по Киеву. Враг применил крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55 с бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и баллистические ракеты с территории РФ.

По информации СМИ, почти все российские ракеты во время атаки 21 марта на Киев были нацелены на объекты Главного управления разведки Минобороны Украины. Все воздушные цели были сбиты силами и средами ПВО.