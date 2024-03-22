ВС РФ нанесли комбинированные удары по Кривому Рогу: в городе ввели аварийные графики отключений

По информации руководителя Совета обороны города Александра Вилкулы, россияне "били" по городу ракетами и Shahed. В Кривом Роге введены графики аварийных отключений.

В пятницу утром, 22 марта, в Кривом Роге Днепропетровской области прогремели взрывы. В результате атаки российских оккупантов есть попадания в объекты критической инфраструктуры. Об этом сообщил руководитель Совета обороны города Александр Вилкул.

О взрывах Вилкул сообщил еще в 05:05. Он отметил, что ВС РФ осуществили комбинированную атаку ракетами и Shahed.

Впоследствии руководитель Совета обороны Кривого Рога сообщил, что есть попадание в объекты критической инфратруктуры.

"Где есть возможность — лучше набрать воды и подзарядить гаджеты и павербанки. Напоминаю, что в городе работает 213 пунктов несокрушимости, в которых все есть", — говорится в сообщении.

Кроме того, он добавил, что в городе введены графики аварийных отключений. Больницы и другие объекты инфраструктуры, где это возможно, переходят на генераторы.

Напомним, 22 марта городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил, что в городе прогремело около 15 взрывов, есть отключения света. По его словам, враг целится по энергетической структуре. Кроме того, глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров рассказал, что ВС РФ нанесли 8 ракетных ударов по Запорожью, поражены объекты инфраструктуры, пострадали гражданские дома.

21 марта российские оккупанты, после паузы в 44 дня, также нанесли ракетный удар по Киеву. Враг применил крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55 с бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и баллистические ракеты с территории РФ.