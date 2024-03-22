Массированный обстрел Украины: в Польше снова подняли боевую авиацию из-за ракетных ударов РФ

Командование предупредило местных жителей о "высоком уровне шума", особенно в юго-восточной части страны.

Утром пятницы, 22 марта, в Польше подняли в воздух авиацию в результате ночной ракетной атаки российских оккупантов по Украине. Об этом сообщили в Вооруженных сил Польши в X (бывший Twitter).

По информации командования, ночью, 22 марта, наблюдалась высокая активность дальней авиации Российской Федерации, связанная с нанесением ракетных ударов с самолетов Ту-95, Ту-22 и МИГ-31 по объектам, расположенным на украинских территориях.

"Начаты все необходимые процедуры для обеспечения безопасности воздушного пространства Польши, и DO RSZ постоянно мониторит ситуацию", — говорится в сообщении.

Кроме того, в Вооруженных силах Польши предупредили, что задействование польской и союзнической авиации может привести к увеличению уровня шума, особенно в юго-восточной части страны.

Напомним, в пятницу, 22 марта, Вооруженные силы Российской Федерации атаковали территорию Украины ракетами. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в городе прогремело около 15 взрывов, есть отключения света, враг целится по энергетической структуре. Кроме того, председатель Запорожской ОГА Иван Федоров рассказал, что ВС РФ нанесли 8 ракетных ударов по Запорожью, поражены объекты инфраструктуры.

Впоследствии руководитель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что ВС РФ осуществили комбинированную атаку ракетами и Shahed по городу. Есть попадания в объекты критической инфраструктуры, введены графики аварийных отключений.