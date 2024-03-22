Смертельная комбинация: почему стоит опасаться МиГ-31 с ракетами Р-37М, — эксперты (фото)

Несмотря на высокие заявленные характеристики ракеты Р-37М, она обладает некоторыми недостатками в плане поражения высокоманевренных целей. Но все же для борьбы с российскими "мигами" украинским летчикам нужно дождаться F-16, оснащенных ракетами AIM-120 AMRAAM.

За более чем два года полномасштабного вторжения Воздушно-космическим силам РФ так и не удалось завоевать безусловное превосходство в воздухе, о чем свидетельствует статистика сбитых российских самолетов. Однако у россиян есть достаточно опасная комбинация — истребитель-перехватчик МиГ-31 и ракета Р-37М большой дальности. О том, какую угрозу представляет собой данное вооружение разбирались обозреватели The Eurasian Times.

Эксперты пишут, что помимо сверхзвуковых ракет Х-47 "Кинжал" российские МиГ-31 могут быть оснащены ракетами класса "воздух-воздух" большой дальности, которые представляют главную угрозу украинских ВВС. Обозреватели отмечают, что именно этим видом вооружения были сбиты несколько украинских самолетов. Однако в качестве контрмеры могут выступить истребители F-16, оснащенных ракетами AIM-120 AMRAAM. Именно поэтому украинские летчики надеются на скорое поступление американских машин, чтобы противостоять российским "мигам".

Модернизированный МиГ-31

Современный вариант МиГ-31БМ является многоцелевым и значительно модернизирован. Улучшения предусматривают сетецентрическое управление боевыми действиями, новый радар с фазированной решеткой и дозаправку в полете. Также срок службы самолета был увеличен с 2 500 до 3 500 часов.

Пара российских самолетов МиГ-31 Фото: topwar.ru

Перехватчик оснащен модернизированным радаром "Заслон-М" с антенной диаметром 1,4 метра и дальностью обнаружения воздушных целей до 400 км. Новый радиолокационный комплекс МиГ-31БМ может одновременно отслеживать 24 воздушные цели, шесть из которых могут быть одновременно атакованы ракетами Р-33С.

Кроме того, МиГ-31БМ получил модернизированную авионику, систему управления HOTAS и современные многофункциональные дисплеи. На самолете также была установлена инфракрасная поисковая система (IRST) с дальностью действия около 56 километров.

Самолет оснащен двумя двигателями Д-30Ф6 со взлетной тягой 15 500 кг каждый. Они позволяют достичь максимальной скорости до 3000 км/ч, при этом максимальный потолок составляет 20 600 метров.

Машина имеет четыре жестких крепления под фюзеляжем и четыре пилона под крыльями для вооружения общим весом 9000 кг. МиГ-31БМ может нести:

ракеты большой дальности Р-37М с дальностью более 300 км;

ракеты большой дальности Р-33С с дальностью до 160 км;

ракеты средней дальности Р-77 с дальностью до 110 км;

ракеты средней дальности Р-40РД с дальностью до 80 км;

ракеты малой дальности Р-73 с дальностью до 40 км;

ракеты для поражения РЛС Х-58У с дальностью до 250 км;

ракеты для поражения РЛС Х-31ПК с дальностью до 250 км;

противокорабельные ракеты Х-31АД с дальностью до 160 км;

корректируемые авиабомбы КАБ-500 с лазерным наведением.

Перехватчик МиГ-31БМ с полным вооружением

Группа из четырех МиГ-31 может вести совместную работу по каналам связи и контролировать 900-километровый фронт. Комбинация радаров и вооружения самолета может перехватывать крылатые ракеты, летящие на малых высотах, и наносить удары по самолетам в той же фазе атаки. Аналогичным образом он может бороться с БПЛА и вертолетами. Но особенно опасны перехватчики для самолетов ДРЛО, так как изначально МиГ-31 создавался для высотного и высокоскоростного перехвата.

Ракета Р-37М

Ранее мы подробно писали о достоинствах и недостатках российской авиационной ракеты Р-37М. Несмотря на высокие оценки российских пропагандистов, данный вид вооружения критикуют и некоторые специалисты из РФ. В частности было отмечено, что Р-37М унаследовала от своей предшественницы Р-37 способность поражать воздушные цели с с посредственными маневренными возможностями.

Российская ракета класса "воздух-воздух" Р-37М

Таким образом маневренный истребитель, летящий на малой или средней высоте будет практически неуязвим, если Р-37М будет запущена с дистанции свыше 250 км. Поэтому эффективность данного вида вооружения против F-16, которые прибудут в Украину, под большим вопросом.