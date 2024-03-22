"Через два месяца станет реальностью": Орбан раскритиковал отправку западных войск в Украину

По словам венгерского премьер-министра, в Брюсселе якобы царит атмосфера войны и необходимо с этим что-то делать. Если иностранные военные действительно пересекут украинскую границу, то последствия могут быть глобальными.

В течении следующих нескольких месяцев может быть принято окончательное решение касаемо того, будут ли отправлены иностранные войска в Украину. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью Kossuth Radio, передает Hirado.

По его словам, уже в июне состоятся выборы в Европейский парламент. Если раньше политическая борьба разделялась на "левых" и "правых", то теперь открылось новое измерение — кто за мир, а кто за войну.

"Было бы хорошо, если бы избиратели Венгрии и других европейских стран отправили в Европарламент как можно больше политиков, выступающих за мир, и как можно меньше политиков, выступающих за войну. В Брюсселе царит атмосфера войны, язык войны, логика войны", — заявил Виктор Орбан.

Отдельно венгерский министр отметил, что европейский континент ведет себя так, якобы у него собственная война с Россией и поэтому, по его мнению, Брюсселю нужно отстраниться от происходящего внутри Украины.

Сначала Запад помогал Украине касками, потом оружием, далее были поставки танков и другой техники, а теперь зашла речь о размещении иностранных военных в стране, где продолжается война. В Будапеште убеждены, что нужно вести себя осторожно, чтобы не "втянуться в этот психоз".

"То, что сегодня абсурдно и немыслимо, через два месяца станет реальностью. Это не видеоигра, а реальность. Здесь последствия одного решения, одной поставки оружия — это сотни тысяч вдов и сирот, миллионы перемещенных лиц, разрушенные жизни, потерянный смысл работы многих поколений. Это ужасные вещи, и о них все чаще говорят как о повседневной реальности", — продолжает Виктор Орбан.

В результате, венгерский министр заявил, что якобы нужно "упереться ногами" и выступать за прекращение огня и мирное соглашение, чтобы в конфликт больше никто не был втянут.

Напомним, что президент Франции Эмманюэль Макрон на саммите в Париже 26 февраля допустил возможность введения западных войск в Украину. В случае принятия такого решения эти солдаты участия в боевых действиях принимать не будут.

Позже сообщалось, что несколько стран НАТО заинтересовались идеей отправить войска в Украину. По словам посла Франции в Украине Гаэля Везьера, победа России в Украине будет иметь негативные последствия, а многие страны после этого захотят обзавестись ядерным оружием.