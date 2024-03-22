"Сохранить конечность": в Минобороны разрабатывают защищенную обувь для саперов (фото)

Обувь будет иметь кевларовую стельку, которая должна защитить от определенных типов противопехотных мин во время разминирования.

Министерство обороны Украины работает над разработкой защитной обуви для саперов, чтобы уменьшить риск травм во время разминирования. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Центральное управление развития и сопровождения материального обеспечения вместе с Командованием сил поддержки проводят поддерживание защищенных берцев с кевларовой стелькой. Цель разработки — предотвратить серьезные травмы саперов во время разминирования. Обувь должна удержать обломки в подошве и сохранить конечность военному.

Испытания противоминной обуви Фото: Министерство обороны Украины

"Наши специалисты из Центрального управления изучают различные образцы такой обуви. Работают над усовершенствованием тактико-технических характеристик. По результатам положительных испытаний и утвержденного эталон-образца такая противоминная обувь станет на обеспечение ВСУ", — заявил заместитель министра обороны Виталий Половенко.

Фото: Министерство обороны Украины

Также в Минобороны добавили, что ботинки должны защищать от поражающего эффекта определенных видов противопехотных взрывных устройств.

Напомним, бойцы 65-й бригады ВСУ рассказали, что во время освобождения Роботино все вокруг было заминировано.

15 марта Командование сил поддержки показало штурмовую машину разминирования M1150, построенную на базе Abrams.