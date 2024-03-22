Изменение философии: как должны трансформироваться танки на примере войны в Украине

Боевые действия показывают, что танки уязвимы к ударам дронов-камикадзе и ударам в верхнюю сферу. Поэтому роль машин трансформируется, но они точно не должны исчезнуть на поле боя, считают аналитики.

Российско-украинская война изменила роль танка на поле боя, а также дает новый взгляд на угрозы на поле боя. Об этом сообщает Army Recognition.

С начала создания первых танков время от времени появляется дискуссия, что эра танков подходит к концу. Российско-украинская война показывает, что это не так. Наоборот, их роль трансформируется, а защита машин нуждается в обновлении. Танки все еще остаются мощной наступательной силой, которая имеет новые угрозы.

Засилье беспилотников на поле боя показало необходимость улучшить в армиях средства радиоэлектронной борьбы и интеграцию БПЛА для разведки и захвата целей. Война показывает критическую роль материально-технической и ремонтной поддержки для танковых операций и необходимость действовать танков в общевойсковых операциях. Эволюция на войне показывает более широкую тенденцию к высокотехнологичным боевым операциям на нескольких театрах боевых действий. Танки дополняются цифровой войной.

Трансформация танков

На мероприятии философия дизайна танков исторически разделилась на два направления:

тяжелобронированные машины по типу M1 Abrams и Leopard 2;

более мобильные и менее бронированные танки по типу Leclerc или Т-72.

Также отмечается, что советская/российская доктрина отдавала предпочтение количеству, а Запад — качеству и боевым действиям на большем расстоянии. Франция выбрала гибридный путь, который базируется как на мобильности, так и на дальней огневой мощи.

Фундаментальная цель танков — поражать и уничтожать вражескую бронетехнику. Однако война в Украине показала изменения из-за большого количества асимметричных угроз, в частности дронов-камикадзе и большого количества ПТРК. Возникла необходимость изменить защиту танков. Теперь защищать танк надо еще и в верхней проекции. Фокус на бронировании лобовой проекции уже не столь актуален.

M1A2 Abrams Фото: media.defense.gov

Опыт использования Abrams в ВСУ показывает необходимость легких и маневренных танков, которые бы быстрее могли реагировать на новые реалии на поле боя, утверждают авторы. Потенциально может произойти переход к средним танкам, которые имеют и защиту, и мобильность.

Аналитики называют ключевым элементом то, что танк оставляет занимать свое место на поле боя. Танки надо менять, чтобы они были более устойчивыми к дронам и ПТРК, но они должны участвовать в современных операциях. Примером называют французский Leclerc. Он имеет автомат заряжания, меньшую массу и высокую маневренность, если сравнить его с другими западными машинами.

Напомним, эксперты отметили выживаемость танков Abrams на поле боя. Одна из машин получила серьезные визуальные повреждения, но внутри все осталось целым.

Ранее СМИ объяснили, как в ВСУ применяют словенские танки M-55S на поле боя.