Российская мина не помеха: эксперты отметили выживаемость танков Abrams (видео)

Судя по видеокадрам, отметили обозреватели, танк украинских сил попал в "переделку", так как башня выглядит серьезно поврежденной. Однако все внутреннее оборудование осталось нетронутым, а экипажу, очевидно, удалось спастись.

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В сети появилась видеозапись одного из поставленных США танков Abrams M1 украинских сил, поврежденного на поле боя в результате подрыва на мине. Как оказалось, российская мина не смогла нанести урон внутренним модулям, а все оборудование, вероятно, осталось в рабочем состоянии. Об этом 20 марта рассказали обозреватели Bulgarian Military, отметив поразительную выживаемость американского танка.

Судя по видеоролику он был снят нательной камерой российского военнослужащего, который обошел танк, а затем заглянул внутрь через открытый люк. Украинский танк, предположительно, подорвался на мине — видно, что одна из гусениц была повреждена.

Обозреватели обратили внимание, что по внешнему состоянию корпуса и башни "Абрамса" можно сказать, что танк попал в "переделку", так как видны следы осколков на броне. В частности, башня выглядит серьезно поврежденной — возможно даже танк попал под атаку FPV-дрона.

Вместе с тем, внутреннее оборудование машины осталось практически нетронутым. Даже более хрупкие элементы танка типа дисплеев и кабелей остались неповрежденными. Из этого можно сделать вывод, что броня танка выдержала атаку российских средств поражения, а украинскому экипажу удалось спастись.

Выживаемость Abrams и танков РФ

Эксперты отметили, что американские танки Abrams M1 считаются более прочными, чем их российские аналоги, Т-72 и Т-90, в том числе и при столкновении с противотанковыми минами. Эта разница объясняется различиями в конструкции танков.

"В танках Т-72 и Т-90 сделан упор на компактность и мобильность, что часто приводит к снижению дорожного просвета по сравнению с их американскими аналогами, такими как Abrams M1. Такой низкий клиренс делает их более восприимчивыми к подрыву на минах", — пояснили эксперты.

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Еще одним немаловажным аспектом в плане выживаемости танков является расположение боекомплекта. Во многих российских танках боеприпасы хранятся в основном корпусе танка, часто в виде карусели. Такая конструкция может привести к разрушительной детонации в случае пробития брони танка в области расположения БК.

В отличие от этого, в американских танках, таких как Abrams M1, боеприпасы хранятся в отдельном отсеке с вышибными панелями, которые направляют силу вторичного взрыва в сторону от отсека с экипажем. Кроме того, в отличие от танков РФ, в американских машинах больше внутреннего пространства, что уменьшает, по мнению обозревателей, шансы травмирования членов экипажа.

Также играет роль уровень противоминной защиты, обеспечиваемый броней танка, и наличие противоминных сидений. В американских танках часто используются более совершенные технологии бронирования и противоминная конструкция сидений, что может повысить защиту экипажа при подрыве на мине.

Например, Abrams M1 имеет сложную композитную броню, а также систему защиты от ядерного, биологического и химического оружия. Броня танка состоит из засекреченной смеси стали, керамики и других материалов, которые могут быть модернизированы с помощью модулей динамической защиты.

Ранее мы писали о планах российских танкостроителей создать машину нового поколения — Т-100, с применением наработок еще советских времен. Предположительно разработчики из РФ, могут взять решения из проекта модернизации Т-80 или "Объекта 640", который также известен как "Черный орел".