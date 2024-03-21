Російська міна не перешкода: експерти відзначили виживаність танків Abrams (відео)

Судячи з відеокадрів, зазначили оглядачі, танк українських сил потрапив у "халепу", оскільки башта виглядає серйозно пошкодженою. Однак усе внутрішнє обладнання залишилося недоторканим, а екіпажу, очевидно, вдалося врятуватися.

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У мережі з'явився відеозапис одного з поставлених США танків Abrams M1 українських сил, пошкодженого на полі бою внаслідок підриву на міні. Як виявилося, російська міна не змогла завдати шкоди внутрішнім модулям, а все обладнання, ймовірно, залишилося в робочому стані. Про це 20 березня розповіли оглядачі Bulgarian Military, зазначивши вражаючу виживаність американського танка.

Судячи з відеоролика, його було знято натільною камерою російського військовослужбовця, який обійшов танк, а потім зазирнув всередину через відкритий люк. Український танк, імовірно, підірвався на міні — видно, що одна з гусениць була пошкоджена.

Оглядачі звернули увагу, що за зовнішнім станом корпусу і башти "Абрамса" можна сказати, що танк потрапив у "халепу", оскільки видно сліди осколків на броні. Зокрема, башта виглядає серйозно пошкодженою — можливо навіть танк потрапив під атаку FPV-дрона.

Разом з тим, внутрішнє обладнання машини залишилося практично недоторканим. Навіть більш крихкі елементи танка на кшталт дисплеїв і кабелів залишилися неушкодженими. З цього можна зробити висновок, що броня танка витримала атаку російських засобів ураження, а українському екіпажу вдалося врятуватися.

Виживаність Abrams і танків РФ

Експерти зазначили, що американські танки Abrams M1 вважаються міцнішими, ніж їхні російські аналоги, Т-72 і Т-90, зокрема й під час зіткнення з протитанковими мінами. Ця різниця пояснюється відмінностями в конструкції танків.

"У танках Т-72 і Т-90 зроблено наголос на компактність і мобільність, що часто призводить до зниження дорожнього просвіту порівняно з їхніми американськими аналогами, такими як Abrams M1. Такий низький кліренс робить їх більш сприйнятливими до підриву на мінах", — пояснили експерти.

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Ще одним важливим аспектом у плані виживання танків є розташування боєкомплекту. У багатьох російських танках боєприпаси зберігаються в основному корпусі танка, часто у вигляді каруселі. Така конструкція може призвести до руйнівної детонації в разі пробиття броні танка в області розташування БК.

На відміну від цього, в американських танках, таких як Abrams M1, боєприпаси зберігаються в окремому відсіку з викидними панелями, які спрямовують силу вторинного вибуху в бік від відсіку з екіпажем. Крім того, на відміну від танків РФ, в американських машинах більше внутрішнього простору, що зменшує, на думку оглядачів, шанси травмування членів екіпажу.

Також відіграє роль рівень протимінного захисту, що забезпечується бронею танка, і наявність протимінних сидінь. В американських танках часто використовуються більш досконалі технології бронювання і протимінна конструкція сидінь, що може підвищити захист екіпажу при підриві на міні.

Наприклад, Abrams M1 має складну композитну броню, а також систему захисту від ядерної, біологічної та хімічної зброї. Броня танка складається із засекреченої суміші сталі, кераміки та інших матеріалів, які можуть бути модернізовані за допомогою модулів динамічного захисту.

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