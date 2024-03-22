"Добавили обеспокоенности всему миру": из-за удара по ДнепроГЭС произошла утечка нефтепродуктов

В Государственной экологической инспекции сообщили, после удара по ГЭС зафиксировали засорение почв и утечку нефтепродуктов в водный объект реки Днепр.

Массированный обстрел ВС РФ привел к утечке нефтепродуктов в Днепр. Деталями 22 марта поделилась пресс-служба Государственной экологической инспекции Южного округа.

"В очередной раз, страна-террорист нанесла массированный удар по Украине. Запорожье в 4 утра, проснулось от взрывов, которые добавили обеспокоенности всему цивилизованному миру", — отметили в ГЭИЮО.

Последствия обстрела Запорожья 22 марта Фото: Государственная экологическая инспекция Южного округа Последствия обстрела Запорожья 22 марта Фото: Государственная экологическая инспекция Южного округа

Специалисты осмотрели пострадавшие территории, чтобы определить последствия вражеской атаки для окружающей среды. В частности, инспекторы взяли пробы почвы, чтобы исследовать их в лаборатории и сделать соответствующие расчеты.

"В результате попадания в Днепровскую ГЭС зафиксировано засорение почв, утечка нефтепродуктов в водный объект реки Днепр, специалистами Инспекции отобраны пробы воды с целью лабораторного исследования", — отметила пресс-служба.

В ГЭИЮО добавили, что все полученные материалы передадут Оперативному штабу при инспекции и правоохранителям.

Напомним, в Офисе генпрокурора сообщили, что 22 марта состоялась "самая массированная атака" по энергообъектам Украины за последний год. По Днепровской ГЭС российским оккупантам удалось нанести восемь ракетных ударов.

Фокус собрал информацию о поражении ДнепроГЭС в одном материале. Объект состоит из двух станций — ГЭС-1 и ГЭС-2. На последней — критическая ситуация.