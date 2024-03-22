Уже изучают опыт Украины: в НАТО заявили, что готовятся к войне с Россией

Генерал Роб Бауэр сказал, что Альянс расширил свое присутствие в странах Балтии еще в 2016 году. Более того, количество войск НАТО выросло в Словакии, Венгрии, Румынии и Болгарии после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

НАТО готовится к потенциальной войне с Россией. Альянс уже изучает опыт украинских войск и спецслужб. Об этом рассказал глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр в интервью АрмияInform.

По словам Бауэра, в НАТО поняли, что ситуация с безопасностью в мире изменилась, еще в 2014 году, когда РФ оккупировала украинский Крым.

Он отметил, что еще с 2019 года страны НАТО начали менять оборонную стратегию, операционное планирование, перераспределять силы, которые необходимы для выполнения различных военных задач.

"Теперь мы все понимаем, что при возвращении к коллективной безопасности время не на нашей стороне. Потому что враг решает, когда и где они вас атакуют, и как долго будет продолжаться конфликт. Украина, к сожалению, в этом убедилась", — заявил генерал.

Он сказал, что в НАТО готовы к потенциальному конфликту с Российской Федерацией.

"Если это случится сегодня, тогда придется драться с тем, что у тебя есть. Это всегда комбинация готовности на сегодня и одновременно улучшение возможностей для будущего", — заявил Бауэр.

Он также напомнил, что Альянс расширил свое присутствие в странах Балтии еще в 2016 году. Более того, количество войск НАТО выросло в Словакии, Венгрии, Румынии и Болгарии после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Генерал заявил, что у Альянса есть 8 боевых групп численностью в батальон. Они могут быть объединены в бригаду.

"Соответствующие страны постоянно отрабатывают этот механизм. Если потребуется больше, тогда мы это рассмотрим. Но пока этого достаточно", — сказал Бауэр.

По его словам, война сейчас отличается от войн прошлого. У нее есть другие измерения, такие как киберпространство или атаки в космосе. Кроме того, такой противник как Россия может оказывать влияние в Арктике, в Атлантическом океане, Африке, Средиземноморье, Черном море.

Генерал заявил, что россияне "повсюду".

"И именно поэтому НАТО постоянно отслеживает их действия и соответственно реагирует по необходимости", — сказал Бауэр.

Напомним, генеральный инспектор Бундесвера Карстен Бройер заявил, что у Запада есть 5 лет на подготовку к обороне. По его словам, текущая военная ситуация в Украине не позволяет говорить о "замораживании" конфликта. При этом Москва может готовить новую агрессию против стран НАТО.