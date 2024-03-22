ВС РФ обстреляли энергоинфраструктуру Украины: в каких регионах нет света

По данным Минэнерго, самая сложная ситуация с электроснабжением в Харькове. Там обесточены 600 тысяч абонентов, но проблемы есть и в других областях.

В Украине продолжаются работы по ликвидации последствий российской ракетной атаки, которую осуществили ВС РФ утром 22 марта. Энергетики уже частично запитали высоковольтные линии в ряде областей. Об этом сообщили в Министерстве энергетики Украины. Фокус в одном материале собрал все, что известно о состоянии дел в энергетическом секторе в регионах Украины.

На Днепровской ГЭС специалисты запустили в работу часть оборудования, но станция все еще не способна производить электричество.

В Запорожской области сняли сетевые ограничения, однако фиксируются обесточивания из-за боевых действий.

Во Львовской и Винницкой областях запитали потребителей после аварийных работ.

Одесская область

Одесса и Одесский район переходят не экстренные отключения света. Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

"Графики отключений пока применять невозможно. Причина: значительные масштабы повреждений после утреннего обстрела", — пояснили в ДТЭК и заверили, что энергетики делают все возможное, чтобы свет вернулся в дома украинцев, впрочем, стабилизация энергосистемы области требует больше времени.

Харьковская область

Согласно сообщению Минэнерго, самая сложная ситуация со светом сейчас в Харькове. Примерно 600 тысяч домохозяйств обесточены. В городе продолжается работа над запитыванием критической инфраструктуры.

Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в эфире телемарафона оценил ситуацию как сложную. По его словам, специалисты будут работать круглосуточно, чтобы как можно скорее восстановить подачу электроэнергии. Однако Синегубов не назвал конкретных сроков и пояснил, что таким образом власти воздерживаются от информирования врага.

"Энергетики удержали критическую инфраструктуру города и обеспечили работу самых необходимых объектов. Следующий этап — бытовые потребители", — сказал глава Харьковской ОГА.

Днепропетровская область

Большинство жителей Днепропетровщины со светом. Об этом в Telegram написал председатель областной военной администрации Сергей Лысак.

"Энергетики вернули свет большинству жителей области, дома которых обесточила сегодняшняя атака. Заживили 375 тысяч абонентов", — сообщил он.

Лысак добавил, что пока без электричества примерно 35 тысяч человек. В основном это жители Павлограда. Председатель ОГА заверил, что бригады делают максимум, чтобы как можно быстрее исправить ситуацию.

Также Лысак проинформировал о восстановлении водоснабжения. Без тепла — Терновка и частично Павлоград.

Хмельницкая область

Российская атака в Хмельницкой области оставила без света более 201 тысячи абонентов. В ОВА в 13:45 сообщили, что значительную часть потребителей перезаживили. Без электроснабжения было 20 тысяч домохозяйств в 15 населенных пунктах области.

По состоянию на 15:00, согласно сообщению Минэнерго, количество абонентов без света уменьшилось до двух тысяч.

В Хмельницкой ОВА попросили использовать электроэнергию экономно и рационально и не включать одновременно несколько приборов.

Донецкая область

В Донецкой области отменили экстренные отключения. 140 тысяч семей снова со светом, сообщили в ДТЭК.

Напомним, 22 марта Вооруженные силы Российской Федерации нанесли комбинированный ракетный удар по Украине. Враг применил 151 средство воздушного нападения. ПВО уничтожила 55 БПЛА, 35 крылатых ракет типа Х-101/Х-555 и 2 управляемые авиаракеты Х-59.

Российские цели атаковали украинскую энергетику. В Кабмине завили, что это была самая масштабная атака за последнее время.