"Не оставим врагу шансов": украинский танк уничтожил позиции россиян (видео)

Украинские танкисты на Лиманском направлении уничтожили врага в локации, которая им же была укреплена.

Танкисты 60-й отдельной механизированной Ингулецкой бригады уничтожили российские позиции. В Facebook подразделения сообщили подробности.

Бои произошли на Лиманском направлении. На видео можно увидеть, что украинские танкисты ликвидировали врага в локации, которая им же была укреплена.

"Не оставим врагу шансов", — говорится в сообщении.

По информации Telegram-канала In Factum, вероятно, танк Т-64 вел обстрел позиций россиян с близкой дистанции в направлении села Терны. Специалисты определили место событий на карте.

Фото: In Factum

Бои в районе Лимана и в Донецкой области — данные Генштаба

Как говорится в отчете Генерального штаба ВСУ от 23 марта, украинские защитники отбили 7 атак противника. Бои произошли в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Спорное. Российские войска при поддержке авиации, пытались прорвать оборону ВСУ.

В районе Бахмута украинские воины отбили 5 атак врага. Это произошло в районах населенных пунктов Ивановское, Андреевка и Клещиевка.

Украинскими защитниками отражено 10 атак врага на Авдеевском направлении. Бои произошли в районах населенных пунктов Бердичи, Первомайское, Тоненькое и Невельское.

Силы обороны на Новопавловском направлении и в дальнейшем сдерживают российские подразделения в районах населенных пунктов Красногоровка, Водяное, Георгиевка, Новомихайловка и Урожайное, где враг применил авиацию, 28 раз пытался прорвать оборону наших войск.

Напомним, 20 марта российскую колонну с пехотой гарнизон города Северск уничтожил за 60 минут. Они двинулись по грунтовой дороге. В колонне находилось 6 единиц бронетехники, танки и БМП. Технику уничтожили, а пехоту врага ликвидировали.