"Составляющая геноцида": Украина начала 18 расследований по факту обстрелов 22 марта, — Генпрокуратура

По словам генпрокурора Андрея Костина, обстрелы 22 марта являются продолжением преступной политики террора мирного населения Украины со стороны РФ, создания для украинцев нечеловеческих условий существования.

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин подчеркнул, что массированный обстрел российскими оккупантами энергообъектов Украины утром 22 марта является фактом геноцида украинского народа. Об этом он заявил в интервью информагентству "Интерфакс-Украина".

"Мы видим продолжение преступной политики террора мирного населения Украины со стороны РФ. Создание для украинцев нечеловеческих условий существования", — подчеркнул Костин.

Он сообщил, что по фактам вражеских обстрелов ракетами различных видов и ударных дронов 22 марта уже открыто 18 уголовных производств в девяти областях Украины.

"Сегодня враг совершил новые обстрелы украинских городов и критической инфраструктуры по всей территории страны. Есть погибшие и раненые", — акцентировал генпрокурор.

Он отметил, что пострадала крупнейшая гидроэлектростанция Украины — Днепровская ГЭС в Запорожье. Захваченная оккупантами Запорожская АЭС под угрозой блэкаута.

"Украина рассматривает эти массовые обстрелы и другие системные преступления агрессора как составляющие геноцида украинского народа", — добавил генпрокурор.

Генпрокурор проинформировал, что при обстреле украинской территории враг применил более 60 БПЛА "Шахед" и более 80 ракет различных типов. По состоянию на 19:00 в результате ракетных ударов по территории Запорожья пострадали 30 человек: погибли 3 человека — 2 взрослых и 8-летняя девочка, ранены 27 человек.

Обстрел Украины 22 марта — что известно

Еще один удар ВС РФ нанесла по Харькову. В городе произошел блэкаут, но коммунальщики смогли запитать объекты гражданской инфраструктуры. План восстановления подачи электроэнергии в Харькове после удара уже разработан.

"Когда харьковчане получат электричество, пока неизвестно, но ремонтники работают круглосуточно", — заявил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Напомним, Фокус сообщал, что после атаки ВС РФ 22 марта самая сложная ситуация с электроснабжением в Харькове. Там обесточены 600 тысяч абонентов.

На Днепровской ГЭС специалисты запустили в работу часть оборудования, но станция все еще не способна вырабатывать электричество.

Во Львовской и Винницкой областях запитали потребителей после аварийных работ.

Также премьер-министр Денис Шмыгаль объяснил, как долго будут восстанавливать энергосистему. Он заявил, что россияне во время утреннего обстрела 22 марта поразили 20 подстанций и электростанций в Украине.