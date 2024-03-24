ВС РФ нанесли удар по Львовской области: куда целились и что сейчас происходит в регионе

ВС РФ трижды за несколько часов поразили один и тот самый объект критической инфраструктуры. Первый раз атаковали беспилотниками, а позже задействовали ракеты "Кинжал".

Во время утренней воздушной тревоги 24 марта россияне ударили по Львовской области "Кинжалами". Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий в своем официальном Telegram-канале.

"Предварительно есть два попадания в тот же объект критической инфраструктуры, в который оккупанты целились ночью", — заявил губернатор области Козицкий.

По его словам, пожарных, тушивших возгорание от предыдущей атаки, вовремя предупредили, и они успели переместиться в безопасное место. Таким образом ВС РФ трижды за несколько часов поразили один и тот самый объект критической инфраструктуры.

Отметим, что ночью 24 марта вражеские "шахеды" и ракеты атаковали объект критической инфраструктуры во Львовской области в городе Стрый. Возник пожар. Информации о пострадавших не поступало.

Напомним, ВС РФ массированно атаковали Украину 24 марта. Российские оккупанты целились по объектам критической инфраструктуры. Им удалось поразить объекты критической инфраструктуры в Одесской, Днепропетровской и Львовской областях, из-за чего люди остались без света и тепла.

Ранее мы писали о том, что 24 марта российская ракета залетела на территорию Польши. По данным польского командования, объект вошел в воздушное пространство в районе города Осердув и пробыл там в течение 39 секунд.