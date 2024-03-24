Приковали цепью, чтоб не "убежал": пограничники уничтожили миномет ВС РФ под Бахмутом (видео)

По данным ГПСУ, оккупанты приковали миномет на цепь и прикрыли его дерюгой.

Украинские бойцы ликвидировали российский миномет на Бахмутском направлении. Примечательно, что российские захватчики приковали его на цепь. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

"Вражеский миномет уничтожили прицельными ударами пограничники-минометчики бригады Гвардии наступления "Месть" на Бахмутском направлении", — говорится в сообщении.

Пограничники также отметили, что оккупанты прибегли к необычному способу защиты вооружения — они приковали миномет цепью, чтобы он не "убежал".

"Однако, как видим, продумали далеко не все", – констатируют в ГПСУ.

Что известно про ситуацию в Бахмуте

По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на утро 22 марта на Бахмутском направлении украинские военные отбили 15 вражеских атак в районах Богдановки, Ивановского, Клещиевки, Андреевки Донецкой области.

А 20 марта стало известно, что в районе Бахмута Донецкой области российская колонна пошли на прорыв, однако украинские военные применили противотанковое оружие и ударные беспилотные летательные аппараты.

14 марта глава пресс-службы 26 артиллерийской бригады ВСУ Олег Калашников рассказал, что оккупанты столкнулись со сложностями в продвижении в направлении Бахмута Донецкой области. По его словам, враг не смог продвинуться вдоль любых участков на направлении.

Напомним, 20 марта российскую колонну с пехотой гарнизон города Северск уничтожил за 60 минут. Они двинулись по грунтовой дороге. В колонне находилось 6 единиц бронетехники, танки и БМП. Технику уничтожили, а пехоту врага ликвидировали.