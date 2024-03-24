"Ракетная компонента станет бессмысленной": РФ будет сложнее обстреливать Украину, — эксперт

По словам военного аналитика Александра Коваленко, у российских бортов фиксируются проблемы с техническим состоянием.

Военный эксперт Александр Коваленко заявил, что в РФ наблюдается дефицит вооружения, а техническое состояние бортов, с которых запускаются ракеты по Украине, также не идеальное. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Он объяснил, что РФ перестала выходить за ограничение в 4 ракеты на один борт.

Так, по его словам, 21 марта оккупанты задействовали 11 стратегических бомбардировщиков ракетоносцев Ту-95МС для пуска по территории Украины 29 ракет или по 2-3 ракеты с борта, 22 марта — 13 суден Ту-95МС для пуска 40 ракет, или по 3-4 с борта. А уже 24 марта было использовано 14 самолетов Ту-95МС для пуска 29 ракет, или по 2-3 с борта.

При этом важно отметить, что Ту-95МС может нести нагрузку 8 ракет типа Х-101/555/55.

"Вопрос с ресурсом и техническим состоянием бортов остается актуальным с конца 2022 года, когда РОВ стали снижать ракетную нагрузку на Ту-95МС и очень, очень редко когда выходили за ограничение в 4 ракеты на борт", — пишет Коваленко.

Он отметил, что захватчики могут столкнуться с дефицитом оружия.

"Ракеты Х-101 российский ВПК производил, производит и будет производить, они у РОВ никогда не закончатся, а вот с носителями сложнее. Особенно Ту-95МС, производство которых в России отсутствует. Ведь если у россии не будет боеспособных Ту-95МС, то целая ракетная компонента – крылатые дозвуковые авиационного базирования, сама собою станет бессмысленной", — добавил он.

Пост Александра Коваленко

Что известно про обстрел 24 марта

Ночью 24 марта российские оккупанты запустили по Украине 29 крылатых ракет Х-101/Х-555 из 14 самолетов стратегической авиации Ту-95МС и 28 ударных БПЛА типа Shahed.

В результате противовоздушного боя уничтожены 43 воздушных цели: 18 крылатых ракет Х-101/Х-555 и 25 ударных БпЛА "Shahed-136/131" в пределах Днепропетровской, Херсонской, Николаевской, Одесской, Сумской, Киевской, Волынской и Львовской областей.

Ранее мы писали о том, что 24 марта российская ракета залетела на территорию Польши. По данным польского командования, объект вошел в воздушное пространство в районе города Осердув и пробыл там в течение 39 секунд.