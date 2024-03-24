Готовились к обороне: в ГУР расскрыли подробности "плана Буданова" по обороне Харькова (видео)

По словам бойца с позывным "Вито", количество добровольцев, которые становились на защиту своего города от российских захватчиков, превысило все ожидания — привезенного оружия не хватало.

Подготовку Харькова к обороне по "плану Буданова" начали минимум за две-три недели до начала российского вторжения в зимний период 2022 года. К 23 февраля местным жителям было выдано первое оружие. Об этом стало известно из видео проекта "Храбрые сердца" телеканала "1+1".

По словам начальника ГУР МО Украины Кирилла Буданова, для защиты Харькова и области от российских войск было принято решение заранее перевезти грузы с оружием в город перед предполагаемым вторжением.

"За две-три недели перед началом боевых действий нашими офицерами были отправлены партии стрелкового вооружения вместе с гранатометами, разумеется, взрывчаткой и т.п. в город Харьков для создания из местных, скажем так, ополчения. Это помогло", — рассказал глава ГУР Кирилл Буданов.

Разведчик с позывным "Вито" — один из офицеров, ответственных за реализацию плана подготовки к обороне Харькова, признается, что все действия были спланированы заранее.

"Я со своим товарищем, он тоже полковник, вместе приехали в Харьков еще до полномасштабного вторжения — готовиться к обороне города и области", — рассказал он.

Стратегия, разработанная для защиты Харькова, была названа "планом Буданова".

"Командир вызвал меня и моего коллегу. И Буданов говорил. Мы собрались — и в Харьков. Загрузили две машины оружия, боеприпасов. Приехали в город, сделали тайниковые закладки. 23 февраля я выдал первое оружие людям", — вспомнил офицер.

В соответствии с его утверждениями, количество добровольцев, вступивших в борьбу за защиту своего города от вторжения российских войск, значительно превзошло все прогнозы, и не хватало оружия, которое было привезено для них.

"Не хватало боеприпасов, гранат, РПГ. То, что мы привезли, было рассчитано на одно количество добровольцев, людей, которые возьмут в руки оружие. Но харьковчане показали себя совсем по другому. Пришлось их вооружать", — добавил "Вито".

Напомним, 20 марта директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец заявил, что ВС РФ не имеют мощностей для наступления на новых участках. По его словам, на границе Украины построены мощные фортификации.

22 марта советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, что на временно оккупированных территориях может находиться 400-450 тысяч военных РФ. Он отметил, что Украине нужно оружие, чтобы исправить эту ситуацию.