Не хотел убивать людей: во Львове на три года осудили уклониста

На суде подозреваемый заявил, что он отказался ехать на отправку в воинскую часть потому, что против войны и не "готов убивать людей", но готов понести уголовное наказание за уклонение от мобилизации.

Сиховский районный суд Львова вынес приговор мужчине, который категорически отказался отправиться в воинскую часть по мобилизации. Некий Игорь М. аргументировал свой отказ тем, что не желает "убивать людей", за что был осужден к трем годам лишения свободы. Об этом 18 марта сообщила пресс-служба государственного органа.

Согласно данным из Единого государственного реестра судебных решений, житель Львова осенью прошлого года прошел военно-врачебную комиссию, по результату которой он был признан годным к службе в армии. Однако когда получил повестку явиться в воинскую часть, он отказался от мобилизации.

"Находясь физически в пункте сбора одного из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки г. Львова, без уважительных причин отказался ехать на отправку в воинскую часть для прохождения военной службы в Вооруженных силах Украины", — говорится в сообщении.

Во время заседания подозреваемый пояснил, что отказывается от мобилизации по личным соображениям — он против войны и не "готов убивать людей". В то же время мужчина признал свою вину и заявил, что готов нести уголовную ответственность за уклонение от мобилизации.

Суд проанализировал материалы дела и признал уклоняющегося виновным по статье 336 УКУ и приговорил к трем годам лишения свободы. При этом данный приговор можно будет обжаловать в апелляционном суде.

Напомним, в Волынской областной прокуратуре сообщили, что за уклонение от призыва на военную службу в период мобилизации местный житель был приговорен к лишению свободы сроком на три года. По материалам дела, военнообязанный без уважительных причин не явился на пункт сбора.