У ВС РФ стремительно выросли потери боевой техники на фронте: что уничтожается чаще всего (фото)

За март средний показатель потерь оккупантов вырос в несколько раз. OSINT-аналитик Ричард Верекер отметил, что увеличение уничтоженной техники российских военных может быть связано с тремя причинами.

У Вооруженных сил Российской Федерации возросло количество потерянной боевой техники на поле боя в марте. Об этом сообщил OSINT-аналитик Ричард Верекер в своем X (Twitter).

Он отметил, что в течение полномасштабного вторжения соотношение вражеских потерянных танков к боевым бронемашинам было близким к среднему показателю 1,87, максимум которого достигал 2,17. Однако в марте этот показатель вырос до 3,87 и 6,8 за десять дней.

"Я не знаю причины, возможно, это связано с тактикой или доступностью транспортных средств, или, возможно, выборы в России являются фактором, но это происходит и, кажется, ускоряется в течение месяца", — подчеркнул он.

По его словам, каждый раз, когда он проверяет цифры, это соотношение растет.

Кроме этого, он показал соотношение всех потерь техники ежемесячно и как процентный показатель от общих потерь в марте.

"Произошло постепенное сокращение всего, что не является танком или БМП, но это очень постепенно, по сравнению с изменениями, произошедшими за последний месяц в танках по сравнению с БМП", — рассказал он.

OSINT-аналитик опубликовал данные со всеми потерями россиян ежемесячно.

Он отметил, что наблюдая за общими потерями ВС РФ в этом месяце, можно заметить, что возросло снижение БМП-1 и снизилось БМД-2. Однако существенных изменений не произошло, если сравнивать с февралем или январем.

"Это свидетельствует о том, что речь идет не об одной или двух крупных партиях одного типа БМП, которые прибыли на фронт", — отметил аналитик.

В дополнение он сравнил данные всех потерь вражеских танков по типу ежемесячно. По его словам, заметно снижение процентного значения Т-80, тогда как потери Т-90 и Т-72 выросли.

Напомним, 15 марта в 3-й ОШБр рассказали о том, что смогли атаковать контрольный наблюдательный пункт оккупантов в районе Авдеевки Донецкой области. Также была уничтожена гаубица Д-30 в самом городе.

20 марта 3-я ОШБр показала уничтожение российских военных, их техники и позиций с помощью прямых попаданий на Авдеевском направлении. Ликвидировать врага удавалось с помощью БПЛА.