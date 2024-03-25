Американский истребитель Raptor заметили с новейшим оборудованием (фото)

Самолет F-22 заметили с новым датчиком IRST для обнаружения целей, а также с новыми внешними баками.

F-22 Raptor Воздушных сил США впервые заметили с новыми внешними баками и инфракрасными датчиками под крылом. Об этом сообщает The War Zone.

В социальных сетях опубликовали Raptor в совершенно новой конфигурации. Самолет заметили во время полета возле порта Мохаве. Поэтому автор предполагает, что истребитель базируется на базе Эдвардс и предназначается для тестирования. В планах армии давно была система инфракрасного поиска и отслеживания (IRST), но программу сократили несколько десятилетий назад. Карьера F-22 Raptor в Воздушных службах подходит к завершению.

Визуализация топливных баков F-22 Raptor

Сейчас в строю находится 180 F-22, которые планируют заменить истребителем 6 поколения NGAD. Их должно быть 200 единиц. Сейчас Raptor частично используют как инкубатор технологий для следующего самолета. F-22 будет оставаться на службе еще как минимум десятилетие. Его называют самым смертоносным в мире истребителем воздух-воздух.

IRST предназначен для малозаметных целей, пара "Рапторов" значительно улучшит и без того значительную ситуационную осведомленность. Также продолжается модернизация и внутри F-22. В бюджетном запросе на 2025 финансовый год есть отдельная строка для улучшения датчиков истребителя, что должно расширить их возможности.

Истребитель F-22 Raptor с новыми топливными баками

Напомним, Воздушные силы США хотят списать 250 самолетов в 2025 году, среди них истребитель F-22 Raptor.

2 февраля СМИ писали, при каких условиях Су-35 может стать проблемой для F-22 Raptor.