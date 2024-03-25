Три российских танка за 15 минут: экипаж 53-й бригады ВСУ отличился под Авдеевкой (видео)

В бригаде прокомментировали эффективную боевую работу украинских танкистов, которые уничтожили три танка противника с трех выстрелов.

Танкисты 53-й ОМБр имени князя Владимира Мономаха во время боя за 15 минут уничтожили три танка российских захватчиков. Кадры боевого эпизода опубликовала 24 марта пресс-служба подразделения.

"15 минут, один экипаж танка, три выстрела, три полностью сожженных вражеских танка. Именно так закончилась очередная попытка противника продвинуться вперед", — говорится в сообщении.

Локация боестолкновения неизвестна, однако обозреватели "Милитарного" отметили, что 53-я бригада сражается на Авдеевском направлении, поэтому можно предположить, что украинский экипаж остановил продвижение противника в этом же районе.

"Это по праву можно считать легендарным выполнением боевого задания, которое войдет в основу не одного военного учебника", — прокомментировали в бригаде.

Отметим, что к сожалению в посте не уточняется, на каком именно танке украинские бойцы сожгли вражескую технику, показав такой потрясающий результат.

Напомним, военный эксперт Алексей Гетьман 10 марта рассказал, что ВС РФ исчерпали половину запасов бронетехники, которые они имели перед полномасштабной войной против Украины. По его мнению, Россия сейчас не способна производить танки и бронированную технику в тех количествах, как в довоенный период.