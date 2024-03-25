"Нужны годы": в "Укргидроэнерго" назвали сроки восстановления ДнепроГЭС

По словам гендиректора компании Игоря Сироты, последствия вражеской атаки по гидроэлектростанции колоссальные. На месте продолжают разбирать завалы, после чего можно будет предварительно оценить стоимость и возможные сроки ремонта.

Российские оккупанты 22 марта атаковали самую большую гидроэлектростанцию в Украине — ДнепроГЭС. В результате это привело к глобальным последствиям, которые ликвидировать быстро вряд ли удастся. Об этом заявил генеральный директор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота в эфире "Еспресо.TV".

По его словам, только после разбора завалов в машинном зале можно говорить детальнее о последствиях. В то же время, вопрос устранения повреждений в скором времени решен не будет.

"На сегодня мы пока пытаемся демонтировать остатки перекрытия потолка и стен машинного зала, которые разбиты и наклонились. Поэтому мы не можем разобрать машзал пока не демонтируем перекрытия, а там высота более 35 метров, чтобы потом можно было разбирать сами завалы в машзале… Затем мы будем расчищать завалы и смотреть, потому что на сегодня поверхностный осмотр дает понимание, что на восстановление до состояния проектного решения нужны годы. Мы не сможем восстановить быстро эту станцию", — говорит Игорь Сирота.

Отдельно было добавлено, что противник нанес Украине непоправимый ущерб, ведь прилетело более 6 ракет по самой станции. В течении недели продолжится разбор завалов, после чего более детально можно будет говорить о последствиях. Также сгорело оборудование, поэтому работы крайне много.

Уничтоженные агрегаты также придется возобновлять с нуля, говорит гендиректор "Укргидроэнерго", и на это может уйти от 18 до 24 месяцев. Еще дополнительное время уйдет на демонтаж и монтаж.

"Мы понимаем, в какие временные рамки заходим, чтобы восстановить станцию. Я уже не говорю о том, что нужно будет полностью восстановить машинный зал, то есть строить новый машзал. А мы еще посмотрим, что происходит на 4-х этажах внизу станции, где 25-30 метров глубины, но это уже после разбора завалов. Тогда мы сможем дать через дней 10 примерную оценку стоимостным показателям, что нужно", — подытожил Игорь Сирота.

Напомним, 22 марта российская армия осуществила самую масштабную атаку на украинскую энергетику за последнее время, сообщили в Минэнергетики. В семи регионах Украины ограничили потребление электроэнергии.

Также сообщалось, что на Днепровскую ГЭС ВС РФ направили восемь ракет. В Офисе генпрокурора сообщили, что гидроэлектростанция выведена из строя, однако опасности для жителей Запорожской области нет.