Разделы
Материалы
Военный Фокус Российско-украинская война Обстрелы городов Украины ВС РФ возобновили удары по энергообъектам Украины Массированный обстрел Украины 22 марта ВС РФ ударили по ДнепроГЭС

"Нужны годы": в "Укргидроэнерго" назвали сроки восстановления ДнепроГЭС

Артем Богомаз
Фото: Facebook | В "Укргидроэнерго" рассказали, сколько времени уйдет на возобновление ДнепроГЭС (иллюстративное изображение)

По словам гендиректора компании Игоря Сироты, последствия вражеской атаки по гидроэлектростанции колоссальные. На месте продолжают разбирать завалы, после чего можно будет предварительно оценить стоимость и возможные сроки ремонта.

Российские оккупанты 22 марта атаковали самую большую гидроэлектростанцию в Украине — ДнепроГЭС. В результате это привело к глобальным последствиям, которые ликвидировать быстро вряд ли удастся. Об этом заявил генеральный директор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота в эфире "Еспресо.TV".

По его словам, только после разбора завалов в машинном зале можно говорить детальнее о последствиях. В то же время, вопрос устранения повреждений в скором времени решен не будет.

"На сегодня мы пока пытаемся демонтировать остатки перекрытия потолка и стен машинного зала, которые разбиты и наклонились. Поэтому мы не можем разобрать машзал пока не демонтируем перекрытия, а там высота более 35 метров, чтобы потом можно было разбирать сами завалы в машзале… Затем мы будем расчищать завалы и смотреть, потому что на сегодня поверхностный осмотр дает понимание, что на восстановление до состояния проектного решения нужны годы. Мы не сможем восстановить быстро эту станцию", — говорит Игорь Сирота.

Отдельно было добавлено, что противник нанес Украине непоправимый ущерб, ведь прилетело более 6 ракет по самой станции. В течении недели продолжится разбор завалов, после чего более детально можно будет говорить о последствиях. Также сгорело оборудование, поэтому работы крайне много.

Уничтоженные агрегаты также придется возобновлять с нуля, говорит гендиректор "Укргидроэнерго", и на это может уйти от 18 до 24 месяцев. Еще дополнительное время уйдет на демонтаж и монтаж.

"Мы понимаем, в какие временные рамки заходим, чтобы восстановить станцию. Я уже не говорю о том, что нужно будет полностью восстановить машинный зал, то есть строить новый машзал. А мы еще посмотрим, что происходит на 4-х этажах внизу станции, где 25-30 метров глубины, но это уже после разбора завалов. Тогда мы сможем дать через дней 10 примерную оценку стоимостным показателям, что нужно", — подытожил Игорь Сирота.

Напомним, 22 марта российская армия осуществила самую масштабную атаку на украинскую энергетику за последнее время, сообщили в Минэнергетики. В семи регионах Украины ограничили потребление электроэнергии.

Также сообщалось, что на Днепровскую ГЭС ВС РФ направили восемь ракет. В Офисе генпрокурора сообщили, что гидроэлектростанция выведена из строя, однако опасности для жителей Запорожской области нет.