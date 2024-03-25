В КГВА показали воронку после обстрела Киева: пострадали две беременные женщины (фото)
В результате обстрела ВС РФ 25 марта есть разрушения и повреждения в четырех районах Киева. Среди пострадавших — все женщины, из них двое — беременные.
Российская ракета взорвалась в неустановленном месте Киева и оставила после себя воронку, глубиной три метра. На фотографиях из других точек удара можно увидеть еще одну яму и полностью разрушенный дом. О последствиях обстрела столицы 25 марта рассказали в Telegram-канале Киевской городской военной администрации (КГВА).
Фотографии с последствиями российского удара опубликованы в 12:18. На фотографиях — местность, окруженная одноэтажными домами. В домах выбиты окна, а между ними — воронка, которую измеряют работники ГСЧС.
Ориентировочный размер ямы после попадания ракеты ВС РФ — диаметр 10 метров, глубина — 3 метра.
Также обновили информацию о количестве пострадавших. По состоянию на время публикации статьи известно о пяти украинцах, которые получили травмы от обстрела 25 марта. Все пострадавшие — женщины:
- 33-летняя женщина получила закрытую черепно-мозговую травму, ее доставили в больницу;
- 16-летнюю девушку с политравмой лечат в "Охматдете";
- трое женщин, среди них — двое беременных, — имеют "острую реакцию на стресс", им оказывают помощь.
Обстрел 25 марта — что известно
В Telegram-канале ГСЧС — фотографии с другого места удара. Эта точка расположена между многоэтажными домами. В эпицентре взрыва — мелкие обломки кирпича, остатки стен и фундамента.
Еще одна точка Киева, которая пострадала от российской атаки — дом между пятиэтажками на одной из улиц столицы. От здания осталась куча кирпичей.
Отметим, РФ нанесла ракетный удар по Киеву днем 25 марта. Согласно предварительным данным, жители столицы услышали шесть взрывов, — об этом рассказал журналист Андрей Цаплиенко. Воздушные силы ВСУ сообщили, что враг ударил баллистическими ракетами, две из которых были обезврежены.
Киевская городская администрация назвала районы, пострадавшие от падения обломков — Соломенский, Печерский, Голосеевский, Днепровский. На удар РФ двинулись спасатели: будут разбирать завалы, под которыми могут быть жертвы российского обстрела.
Напоминаем, военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко проанализировал, какими именно типами ракет РФ могла ударить по Украине. Тем временем в ночь на 25 марта россияне атаковали волной дронов-камикадзе. Одесская областная военная администрация подтвердила попадание по энергетической инфраструктуре: часть города обесточена.