Баллистическая атака на Киев: разрушена часть Академии художеств, ранена преподавательница (видео)

Утренняя российская атака полностью разрушила несколько помещений учебного заведения в столице. Среди раненых — преподавательница-методист, сообщила помощница ректора.

Обломки одной из баллистических ракет, которыми ВС РФ атаковали Киев утром 25 марта, разрушили часть здания Академии декоративно-прикладного искусства и дизайна имени Михаила Бойчука. Об этом говорится в сообщении Министерства культуры и информационной политики Украины в Facebook.

По данным ведомства, разрушениям подверглась центральная часть корпуса.

"В частности, полностью разрушены спортивный зал, конгресс-холл и выставочный центр. Также существенные повреждения получили помещения кафедр и аудитории заведения", — уточнили в Минкульте.

Фото: скриншот

В ближайшее время состоится оценка масштабов разрушений, а также предусмотрены мероприятия по противоаварийным работам на разрушенных объектах.

По предварительной информации, погибших среди тех, кто был на момент взрыва в Академии нет. Ранения получила заведующая лабораторией. Медики оказывают ей квалифицированную помощь.

Помощница ректора учебного заведения Анна Фещенко в комментарии "Мы Украина" уточнила, что раненой является преподавательница-методист.

"Оно произошло настолько быстро... уже когда взорвалось мы только присели в коридоре с вещами. Пошла куча дыма. Начали переспрашивать, кто жив, кто не жив и начали выходить во двор", — рассказала женщина.

Ракетная атака на Киев: что известно

Напомним, утром 25 марта ВС РФ с временно оккупированного Крыма выпустили в направлении Киева две баллистические ракеты. Украинская ПВО цели уничтожила. Тип ракет еще устанавливается. Обломки сбитых ракет попадали в разных районах столицы.

ГСЧС сообщило, что в результате российской атаки ранения получили по меньшей мере семь человек, двое из них госпитализированы.

Президент Владимир Зеленский заявил о необходимости предоставления Украине больше средств ПВО. Глава государства призвал всех мире, "кто уважает и защищает жизнь, остановить этот террор".

Прокомментировала ракетный обстрел посол США в Украине Бриджит Бринк. Она отметила, что за последние 5 дней Россия запустила сотни ракет и беспилотников против Украины. Бринк призвала оказать помощь Киеву.